Von Caspar Oesterreich

Las Vegas. 16 Stunden vor dem Startschuss hat die Stimmung im Mosbacher Team "Dirt-Torpedo" ihren Tiefpunkt erreicht. Eben hat die Boring Company allen Teilnehmern des Tunnelbohr-Wettbewerbs in Las Vegas erklärt, dass nur zwei der insgesamt acht Mannschaften zum Finale zugelassen sind. Die elf Studenten der DHBW Mosbach und Ravensburg sowie der TU Darmstadt gehören nicht dazu.

Nur "TUM Boring" (TU München) und "Swissloop Tunneling" (ETH Zürich) dürfen ihre Bohrer am Sonntag über die komplette Distanz von 30 Metern durch die Erde treiben. Allen anderen Teams lassen die Verantwortlichen die Entscheidung offen, am Wettbewerbstag den Zuschauern schlicht ihr Konzept anhand der Maschinen zu erläutern oder sich wenigstens ein paar Zentimeter durch den steinigen Wüstenboden zu graben. "Leider konnten sechs Teams nicht alle von uns vorgeschrieben Sicherheitskriterien erfüllen", begründet Lukas Lund von der Boring Company die für viele frustrierende Nachricht.

Nach einer Zahl von Rückschlägen darf das Team der "Dirt-Torpedos" eine Nachtschicht einlegen. Foto: Caspar Oesterreich

"Unsere Innovation ist uns auf die Füße gefallen", sagt Adrian Fleck ernüchtert bei der anschließenden Krisensitzung im Zelt der Dirt-Torpedos. Dem Teamleiter ist die Enttäuschung sichtlich ins Gesicht geschrieben - genauso wie den anderen Studenten, die im Stuhlkreis um den 23-Jährigen herum sitzen. Zwölf Monate lang haben sie an ihrem Konzept gefeilt, Tausende Zeilen Programmcode geschrieben, eine halbe Million Euro an Sponsorengeldern eingesammelt, den mehr als vier Meter langen Bohrer gebaut und zahlreiche unvorhergesehene Probleme bewältigt: Erst am Freitag war ein Sandsturm über das Wettbewerbsgelände gefegt, hatte Zelte weggeblasen, Equipment im Wüstensand verteilt, Server und Stromversorgung beschädigt. Dicht gedrängt mussten die Teams in Baucontainern Unterschlupf suchen, während neben ihren Hightech-Maschinen Blitze einschlugen und sich der feine Staub über Chipplatinen und elektrische Schaltungen legte.

Vieles lief anders als erwartet

"Wir sind so weit gekommen, da müssen wir jetzt auch bohren. Selbst wenn sie uns nur ein paar Zentimeter erlauben", macht Daniel Klassen deutlich, der die innovative Antriebstechnik des Dirt-Torpedos entwickelt hat. Das Besondere an seiner Idee: Der Vortrieb wird allein durch aufblasbare Gummikissen erzeugt, die Tunnelbohrmaschine der DHBW-Studenten kommt gänzlich ohne Hydraulik und somit ohne Flüssigkeiten aus. "Seit Montag warten wir auf den Kompressor, immer wieder wurden wir von der Boring Company hingehalten. Und dann werden wir dafür bestraft, dass die Pneumatik nicht getestet werden kann", macht Klassen seinem Ärger Luft.

Vieles an den Wettbewerbsvorbereitungen lief anders als erwartet. Ständig wurden neue, zeitaufwendige Berechnungen von den Teams verlangt. Auch vor dem Sandsturm gab es immer wieder Probleme mit der Stromversorgung, das Internet fiel ständig zum Leidwesen der Programmierer aus und bei der Wasserversorgung zum Mischen des Betons haperte es ebenso. Weil die Boring Company keine Schläuche von der Hauptwasserleitung rechtzeitig zur Verfügung stellte, mussten sich die Mosbacher kurzerhand einen eigenen kaufen. Mehr als 800 Dollar legten sie allein dafür auf den Tisch. Aber vor allem die dadurch verschwendete Zeit machte dem Team zu schaffen.

Wenigstens ein bisschen bohren

"Es bringt nichts, uns jetzt über die desaströse Organisation hier vor Ort zu beschweren", sagt Teamleiter Fleck. Obwohl weder die Pneumatik noch der Programmcode überprüft sind und auch das Leitsystem des Dirt-Torpedos nicht den Anforderungen der Jury entspricht, stimmen ihm die Studenten zu, jetzt alles daranzusetzen, wenigstens ein bisschen zu bohren. Immerhin: Aufgrund des sturmbedingten Abbruchs am Freitag erlaubt die Boring Company den Teams, vor dem Wettbewerbstag eine Nachtschicht einzulegen. Unter Flutlicht setzt das DHBW-Team die Startrampe des Bohrers zusammen und verschraubt die einzelnen Glieder des Dirt-Torpedos. "Wir geben nicht auf und setzten alles daran, das Ding unter die Erde zu kriegen", betont Adrian Fleck.

Auch wenn sich nun der Sieg zwischen TU München und ETH Zürich entscheiden wird - eine Chance auf den Innovationspreis haben die Dirt-Torpedos noch. Und die Perspektive dafür sieht gar nicht schlecht aus. Jedenfalls lobten die Jurymitglieder bei ihren Stippvisiten mehrfach den Erfindergeist der Mosbacher. Trotz des enttäuschenden Rückschlags bleibt es also spannend.