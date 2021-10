Dieser Tage wurde der Fitness-Trail an der Station der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach eröffnet. Foto: Nadine Slaby

Mosbach. (nak) Sport verbindet, das ist nichts Neues. Dies dachten sich auch die Initiatoren des Fitness-Trails, der dieser Tage an der Station der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach eröffnet wurde. "Was lange währt, wird endlich gut ...", meinte Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, Rektorin der DHBW Mosbach bei ihrer Begrüßung. Denn die ersten Ideen seien bereits 2017 diskutiert worden. Ziel des Trails sei es, für mehr Bewegung auf dem Campus zu sorgen, mehr Kontakte zwischen Bürgern und Studierenden herzustellen, sowie die duale Hochschule in der Stadt sichtbarer zu machen.

Acht Fitnessgeräte innerhalb des Stadtgebietes, die von allen genutzt werden können, sollen nun die Nutzer ins Gespräch miteinander bringen und zugleich sichtbare Zeichen für Gemeinschaft und Bewegung sein. Und so geht es auf historischen Spuren fit durch Mosbach. "Wir wollten ein Projekt, das alle einbindet", sagte Jeck-Schlottmann. Zudem sei der Sport sowohl für Studenten als auch für die Lehrenden gut. Schließlich wisse jeder, dass nur in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohne.

Jeck-Schlottmann dankte allen am Fitness-Trail Beteiligten. Besonders hervor hob sie das Engagement der beiden Sportbeauftragten Simone Keller-Löser (DHBW) und Philipp Parzer (Stadt Mosbach). Dank ging aber auch an die Techniker Krankenkasse, die Studentenvertretung, Oberbürgermeister Michael Jann, die Vertreter der Stadt sowie das Kollegium.

Jann nannte den Trail in seinem kurzen Grußwort einen "Baustein, um Ureinwohner und Studenten zusammenzubringen" und wünschte, dass es an den Trimm-Dich-Geräten viele Begegnungen gebe. Schwanger gehe man noch mit der Idee, den Fitness-Trail mit dem Trimm-Dich-Pfad in der Waldstadt zu verbinden, verriet er. Vorsorglich wurde deshalb bereits die gleiche Beschilderung gewählt.

Als weitere Förderer des Trails konnten die Techniker Krankenkasse sowie der Förderverein "DHBW Friends for life" gewonnen werden. Die Techniker Krankenkasse sorgte nicht nur mit einer gut frequentierten Smoothie-Bar sowie einer Activity-Wall für eine genussvolle und aktive Umrahmung der Eröffnung, sondern förderte den Pfad auch finanziell im Rahmen des Kooperationsprojektes "Bewegt studieren – Studieren bewegt!" Ziel dieser Initiative ist es, die Gesundheit der Studierenden durch mehr Bewegung am Campus zu fördern und so das "studentische Gesundheitsmanagement" zu stärken. Die Studierenden sind dabei aufgerufen, sich konzeptionell einzubringen und eigene Ideen zu entwickeln, um ihren Hochschulalltag gesünder zu gestalten.

Der Förderverein unter dem Vorsitz von Gerhard Cherdron, der ebenfalls zur Eröffnung gekommen war, übernahm die Finanzierung eines Trimm-Dich-Geräts.