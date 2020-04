Elztal. (pm) Die Gemeinde Elztal ruft bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl am Sonntag nochmals zur Nutzung der Briefwahl auf. Deren Beantragung noch bis diesen Freitag, 3. April, 18 Uhr im Rathaus in Dallau erfolgen kann. In Sonderfällen ist auch eine spätere Beantragung noch möglich. Im Vorfeld der Wahl sei offensiv dafür geworben worden, die Briefwahl zu nutzen. Die bereits vorliegende Zahl der Anträge auf Briefwahl belege den Erfolg dieser Strategie.

Für die Urnenwahl, die am Sonntag aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus nur in einem Wahllokal für die gesamte Gemeinde, in der Elzberghalle in Dallau, von 8 bis 18 Uhr stattfinden wird, wurden unter Beachtung der Wahlgrundsätze zahlreiche Vorkehrungen zum Schutz der Wähler(innen) sowie der Wahlhelfer getroffen. So gibt es eine Zugangsregelung, Ablauf ohne Gegenverkehr, Abstandseinrichtung, Spuckschutz mit Durchreiche, Mitnahme eigener Stifte und Bereitstellung Einmalkugelschreiber, Möglichkeit zur Händedesinfektion und Ausstattung der Wahlhelfer mit Einmalhandschuhen. Die Entscheidung über die Realisierung der Wahl sei in enger Abstimmung mit dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde getroffen worden. Die Maßnahmen zur Risikominimierung entsprächen den neuesten Vorgaben des Innenministeriums Baden-Württemberg.

Eine öffentliche Verkündigung des Wahlergebnisses wird es nicht geben. Vielmehr wird das Ergebnis voraussichtlich gegen 19.30 Uhr auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden.