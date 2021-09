Christian Ernst (mit blauer Krawatte in der Mitte) hat es bereits im ersten Wahlgang geschafft. Er wolle nun schnell die Aufgaben in der Schiffergemeinde angehen, sagte er bei der Verkündung am Sonntagabend. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Haßmersheim. So ganz fassen kann Christian Ernst es auch am Tag danach noch nicht: Er wurde am Sonntagabend zum neuen Bürgermeister in Haßmersheim gewählt. Trotz des großen Bewerberfeldes – die Haßmersheimer konnten zwischen zehn Kandidaten wählen – vereinigte Ernst 75,6 Prozent der Stimmen auf sich.

"Ich sitze gerade beim Frühstück, es kommen viele Anrufe und unzählige Nachrichten rein", erzählte Ernst am Montagmorgen. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagt er zum Ergebnis. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es eine Entscheidung im ersten Wahlgang gibt. Ich habe aber gehofft, dass ich vorne liegen würde", sagt der 34-Jährige. Bei ihm und auch seiner Frau überwiege nun ein Gefühl: Glück. "Jetzt gilt es, schnell ranzugehen", gibt der neue Rathauschef aber auch gleich die Richtung vor. Er wolle zeitnah die Vakanz im Rathaus beenden und seinen Dienst antreten.

Mit einer so deutlichen Entscheidung im ersten Wahlgang hatte der neu gewählte Bürgermeister Christian Ernst wohl selbst nicht gerechnet. Foto: Stephanie Kern

Vorrangig müssten in Haßmersheim nun die Großprojekte weiter entwickelt werden. "Gerade bei der Kinderbetreuung muss ein Konzept erarbeitet und die bauliche Umsetzung auf den Weg gebracht werden", sieht er schon erste Aufgabenblöcke. Dass er nun erst mal Erfüller der begonnenen Maßnahmen ist, stört Ernst nicht. Im Gegenteil: Er will die Ärmel hochkrempeln. "Und aus den Großprojekten resultieren neue Großprojekte, bei denen man sich einbringen kann und muss." Überwältigt ist der bisherige Hauptamtsleiter von Eschelbronn auch vom großen Vertrauensvorschuss, den er aber unbedingt zurückgeben und erfüllen möchte. "Dass es so deutlich ist, da bin ich immer noch baff."

Sein bisheriger Chef, Eschelbronns Bürgermeister Marco Siesing, war am Sonntag auch zur Verkündung des Wahlergebnisses nach Haßmersheim gekommen – zusammen mit zahlreichen Verwaltungsmitarbeitenden und Gemeinderatsmitgliedern. "Dass er es geschafft hat, und vor allem so deutlich, darüber freuen wir uns alle sehr für ihn", sagte Siesing am Montag. "Er ist sicher ein Gewinn für Haßmersheim." Man habe in den vergangenen sechseinhalb Jahren "sehr, sehr gut" zusammengearbeitet. Natürlich sei man deshalb auch ein bisschen traurig, Christian Ernst gehen lassen zu müssen. "Aber die Freude steht ganz klar im Vordergrund."

Zu den ersten Gratulanten gehörte Landrat Achim Brötel. Foto: Stephanie Kern

Für manch einen Beobachter in der Halle kam die Wahl von Christian Ernst allerdings nicht ganz überraschend: "Sein Engagement war beeindruckend, ebenso wie die Ortskenntnisse, die er sich erarbeitet hat", sagte ein Gast. Christian Dorn, erster Bürgermeister-Stellvertreter, ist froh, dass die Entscheidung im ersten Wahlgang fiel – gerechnet hatte er damit lange nicht. "Es gab aber eine Veranstaltung am Tag vor der Wahl und da gab es nur ein Thema. Nach den Gesprächen dort habe ich mir schon vorstellen können, dass es gleich eine klare Entscheidung gibt."

Dieses Gefühl habe sich dann beim Auszählen bestätigt: "Der Stapel ,Ernst’ ist gewachsen und gewachsen." In den vergangenen Wochen, eigentlich seit Michael Salomo seine Kandidatur in Heidenheim öffentlich machte, war Dorn in die Bresche gesprungen. "Aber einen hauptamtlichen Bürgermeister kann ein ehrenamtlicher Stellvertreter nicht ersetzen." Nun könne er sich wieder auf seinen (eigentlichen) Job und auf seine Arbeit als Gemeinderat konzentrieren. Denn: "Die Projekte, die unter Michael Salomo angestoßen wurden, sind in Ordnung. Aber sie müssen jetzt auch vollzogen werden." Dorn habe in der Zeit des Wahlkampfs einen sehr positiven Eindruck von Christian Ernst gewonnen. "Er hat das Potenzial, das Rathaus-Team wieder zu einer Einheit zu formen – und das ist wichtig für Haßmersheim." Dass Ernst der Wunschkandidat gewesen sei, zeige schon das Ergebnis.

Für Hauptamtsleiterin Jenny Retzbach stand am Montag noch die Vorbereitung der Sitzung des Wahlausschusses auf der Tagesordnung. Eine Entscheidung im ersten Wahlgang hatte sie ebenfalls nicht erwartet. "Ich hatte mich schon auf einen zweiten Wahlgang eingestellt." In der Halle (und auch davor) habe sie nach der Bekanntgabe Jubel erlebt: "Was ich schön fand: dass auch die anderen Kandidaten gratuliert und mit Christian Ernst angestoßen haben."

Zu den ersten Gratulanten gehörte am Sonntagabend Landrat Dr. Achim Brötel. Christian Ernst sei der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er habe nicht nur das Verwaltungsgeschäft von der Pike auf gelernt, sondern bringe auch eigene kommunalpolitische Erfahrung mit und wisse als Feuerwehrmann zudem genau, was zu tun ist, wenn es irgendwo brennt. Das seien hervorragende Voraussetzungen, um Haßmersheim jetzt auch wieder die nötige Stabilität zu geben und die Gemeinde gemeinsam weiterzuentwickeln.

Christian Ernst, davon kann man ausgehen, wird das gerne tun. "Ich freue mich schon, die Gemeinde noch besser kennenzulernen." In den kommenden Tagen wolle er die Wahlplakate abhängen, er und seine Frau wollen die Augen nach einer geeigneten Wohnung (auch für die haarigen Mitbewohner) offenhalten. Mit dem Schaffen hat er wohl innerlich schon angefangen.

Update: Montag, 27. September 2021, 18 Uhr

Christian Ernst mit deutlicher Mehrheit gewählt

Haßmersheim. Mit einem so deutlichen Ergebnis im ersten Wahlgang hatte nicht einmal der frisch gewählte Bürgermeister gerechnet: Christian Ernst ist neuer Bürgermeister in Haßmersheim. Mit 75,6 Prozent ließ er die restlichen neun Mitbewerber hinter sich. 2027 Stimmen konnte Ernst auf sich vereinen. Matthias Forster – sozusagen "Zweitplatzierter" – erhielt 181 Stimmen (6,6 Prozent), Uwe Wanke schaffte es mit 116 Stimmen (4,2 Prozent) auf Platz drei.

Christian Ernst. Foto: privat

Um 21.21 Uhr machte Bürgermeister-Stellvertreter Christian Dorn der angespannten Stimmung ein Ende und gab das Ergebnis bekannt. Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, Gemeinderäte im Saal applaudierten lautstark. Erster Gratulant war neben Christian Dorn Landrat Dr. Achim Brötel: "In Haßmersheim wurde eine klare Entscheidung getroffen", sagte er. Der Verwaltungsmann Ernst werde der Gemeinde sicher guttun, zeigte sich der Landrat überzeugt. "Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle!"

Christian Stuber, Neckarzimmerns Bürgermeister, sprach im Namen seiner Bürgermeisterkollegen aus dem Landkreis ebenfalls Glückwünsche aus. Dass die Entscheidung bereits im ersten Wahlgang so deutlich gefallen sei, nannte Stuber beachtenswert. "Der Zusammenhalt zwischen Landkreis und Kommunen macht uns stark. Wir freuen uns auf das Miteinander", begrüßte Stuber den "Neuen". Michael Salomo, der zuvor Bürgermeister in Haßmersheim war und im Sommer nach Heidenheim wechselte, wünschte seinem Nachfolger "viel Kraft, gute Gedanken und immer ein ruhiges Händchen."

Der frisch Gewählte zeigte sich unterdessen "überglücklich" über seine Wahl. Sein Dank galt nicht nur seiner Frau, sondern auch den vielen Freunden und Unterstützern. "Alleine hätte ich es nie geschafft." In seinen Dank schloss Ernst auch explizit seine Mitbewerber – von denen einige zur Verkündung nach Haßmersheim gekommen waren – mit ein. An die Haßmersheimer gerichtet sagte Ernst: "Egal, für wen Sie gestimmt haben, lassen Sie uns die Aufgaben gemeinsam angehen."

Christian Ernst: 2072 Stimmen (75,6 Prozent)

Matthias Forster: 181 Stimmen (6,6 Prozent)

Uwe Wanke: 116 Stimmen (4,2 Prozent)

Johannes Rapp: 114 Stimmen (4,2 Prozent)

Alfred Scheider: 105 Stimmen (3,8 Prozent)

Benjamin Krämer: 60 Stimmen (2,2 Prozent)

Markus Christian Geier: 35 Stimmen (1,3 Prozent)

Jens Uwe Bock: 31 Stimmen (1,1 Prozent)

Samuel Johannes Speitelsbach: 8 Stimmen (0,3 Prozent)

Simon Willi Schmeißer: 5 Stimmen (0,2 Prozent)

15 Bürger (0,5 Prozent) schrieben andere Namen auf den Wahlzettel.

Update: Sonntag, 26. September 2021, 22.15 Uhr