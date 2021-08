Haßmersheim. (cao) Nicht nur bei der Bundestagswahl dürfen die Haßmersheimer am 26. September ihre Kreuzchen machen; auch über ihren neuen Bürgermeister können sie dann entscheiden. Am Dienstag hat Christian Ernst (Foto: zg) seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben.

Derzeit leitet Christian Ernst in Eschelbronn sowohl Hauptamt als auch Bauamt. "In dieser doppelten Verantwortung werde ich bis zum Ablauf der Bewerberfrist Ende August gefordert sein. Danach verfüge ich über Urlaub, um mit ganzer Kraft ins Haßmersheimer Wahlgeschehen eingreifen zu können", teilt der 34-Jährige mit. In der Region geboren und aufgewachsen, fühle er sich mit Land und Leuten eng verbunden und gut für das Bürgermeisteramt in Haßmersheim gerüstet.

"Mit rund 5000 Einwohnern wäre die Gemeinde genau nach meinem Geschmack. Groß genug, um als Bürgermeister etwas bewegen zu können, aber nicht zu groß, damit der persönliche, direkte Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern nie abreißt", sagt Ernst. Schließlich wisse niemand besser als die Menschen vor Ort, "was eine Kommune braucht". Als parteiloser Bürgermeister wolle er die Bevölkerung frühzeitig in jegliche grundlegenden Entscheidungsprozesse einbinden – schon jetzt fragt er auf seiner Webseite nach der Meinung der Bürger.

Vor allem mit der Erschließung des Wohngebiets Nord III und der Ausweitung der Gewerbeflächen – Unterer Auweg II – habe die Gemeinde Haßmersheim unter Bürgermeister Salomo gewaltige Vorhaben angestoßen, "die nun erst einmal umgesetzt und bewältigt werden wollen. Auch finanziell." Dafür brauche es eine leistungsfähige, effizient organisierte Gemeindeverwaltung mit qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Ein Rathaus, in dem gut und gerne gearbeitet wird, weil das Betriebsklima stimmt. Darauf würde ich allergrößten Wert legen, als kollegialer Vorgesetzter, der das Rathaushandwerk von der Pike auf erlernt hat und seit geraumer Zeit praktiziert. "

Anders als Salomo, der eine steile politische Karriere zu verfolgen scheine, "wäre das Haßmersheimer Bürgermeisteramt für mich kein Sprungbrett für noch höhere berufliche Weihen", verspricht der Bewerber. Im Falle seiner Wahl will Christian Ernst gemeinsam mit seiner Frau in die Gemeinde ziehen, "Wurzeln schlagen und unsere Familie gründen".

Info: Umfrage und beruflicher Werdegang unter www.christianernst.de.