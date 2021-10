Buchen/Mosbach. (pol/mare) Die Schafe sind los: Gleich drei Mal sind in dieser Woche in Buchen und Mosbach Schafe ausgebüxt. Das teilt die Polizei mit.

13 Schafe sind am Dienstag gegen 13 Uhr in Buchen entwischt. Sie wurden zunächst bei der Kläranlage von einem Mitarbeiter entdeckt. Kurze Zeit später wurden sie wieder in die Obhut des Besitzers gegeben.

In Mosbach zertrampelten 70 Schafe den Zaun ihres Geheges und türmten. Zwischen Montag gegen 17.30 Uhr und Dienstag gegen 8.30 Uhr wurde von einem Unbekannten vermutlich das Netzstromgerät des Zauns im Allfelder Weg beschädigt, was den Tieren die Flucht ermöglichte. Die Vierbeiner befanden sich unmittelbar neben der Landesstraße L527. Alle 70 Schafe wurden vom Besitzer wieder eingefangen.

Dies hielt jedoch nicht lange an, denn am Dienstag zwischen 13 Uhr und 19.15 Uhr wurden die Seile der Zäune vermutlich vom gleichen Täter beschädigt, wodurch alle Schafe wieder entwischen konnten. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.