Von Ursula Brinkmann

Binau. Der kleine Ort in der großen Neckarschleife, die 1425-Einwohner-Gemeinde Binau, war bei der RNZ-Rathausrunde im Herbst 2020 der einzige, in dem zwei Gesprächspartner der Journalistin Rede und Antwort standen: Bürgermeister und Kämmerer. Nun war dies der Anstoß, aus den Rathausreihen je eine weitere Person vorzustellen, die neben dem Bürgermeister mit an den Rädchen dreht, die den Laden am Laufen halten. In Binau traf sich die RNZ mit Bürgermeister René Friedrich und Samira Schmidt.

René Friedrich ist Bürgermeister von Binau und steht Rede und Antwort. Foto: Ursula Brinkmann

Herr Friedrich, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Kämmerer Bernd Schindler, der als Quereinsteiger nach Binau gekommen war, ist fort, näher an seinen Wohnort gezogen. Erledigen Sie die Finanzgeschäfte nun wieder selbst? Schließlich waren Sie ja selbst sieben Jahre lang Kämmerer in Binau.

Ja, insofern, dass ich nach wie vor mit meiner Unterschrift für alles geradestehe, was die laufenden Geschäfte der Gemeindeverwaltung angeht. Das Rechnungswesen gehört dazu – schon wegen der per Gesetz geforderten Qualifikation. Für den Bereich Finanzen/Hauptamt haben wir aktuell eine Teilzeitstelle einer/eines Verwaltungsfachangestellten ausgeschrieben. Dieser Person möchten wir die Kontierung, die Buchungen übertragen. Die richtigen Kämmereiaufgaben für uns erledigt Verbandsrechner Tobias Leibfried in unserem Gemeindeverwaltungsverband mit Neckargerach, Zwingenberg und Waldbrunn.

Fällt in die ausgelagerte Kämmerei auch die Aufgabe, einen Jahresabschluss zu erstellen, also eine Rechnung über den Vollzug des Haushaltsplans, die geplante und vollzogene Ausgaben und Einnahmen darstellt?

Ja. Aber ohne Eröffnungsbilanz haben alle Jahresabschlüsse den Status der Vorläufigkeit, seit wir 2018 auf das System der Doppik umgestellt haben. Noch fehlt uns eine Eröffnungsbilanz, planen und rechnen wir ins Blaue hinein, da wir nicht wissen, wie Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden zu bewerten, zu beziffern sind. Die Eröffnungsbilanz sollte aber spätestens bis 2023 gemacht sein.

Über nicht ganz einfache Personalumstände haben wir schon vor anderthalb Jahren gesprochen. In einer Mini-Gemeinde machen wenige vieles, die Schilder an den Büros mit je mehreren Aufgabenbereichen für eine Mitarbeiterin lassen es erahnen …

Die sind noch nicht ganz aktualisiert, aber es stimmt, dass alle vier Mitarbeiterinnen und meine Wenigkeit jeweils mehrere Aufgabenfelder beackern. Zum Beispiel Frau Großkopf. Die kümmert sich um Wasser und Abwasser, Steuern und Veranlagung, das Gewerberegister und die Grundbucheinsichtsstelle. Nicht zu vergessen: unsere beiden Bauhofmitarbeiter, die draußen als Männer für alles fungieren. Dass wir unser Pensum als Team in einem guten und sehr kollegialen Einvernehmen schaffen, macht es überhaupt möglich, die vielen Aufgaben zu bewältigen – von Abfallent- bis Wasserversorgung.

Und dann kam noch Corona dazu. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie?

Das hat uns wahrlich beschäftigt. Nun gibt uns der Impfstoff die Hoffnung, dass wir Stück für Stück zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren.

Zur Normalität gehört, einen Haushaltsplan aufzustellen. Wie weit sind Sie in diesem Fall?

In der Klausursitzung Anfang des Jahres mit dem Gemeinderat haben wir unsere Ziele definiert. Das ist unsere Messlatte. Nun ist es Leibfrieds Aufgabe, daraus einen Finanzplan zu machen. Spätestens in der April-Sitzung soll der Haushaltsplan eingebracht und zeitnah verabschiedet werden.

Welche Posten werden herausragen?

Das ist zum einen der Kindergarten. In der Gemeinderatssitzung im Februar haben wir einstimmig beschlossen, eine Entwurfsplanung für einen Neubau zu beauftragen, damit der dringend notwendige Antrag auf Fördergelder gestellt werden kann, ohne den nichts liefe. Nun müssen wir ermitteln, welcher Bedarf an Betreuungsplätzen in Binau wirklich besteht. Wir gehen von leicht steigenden Einwohner- und damit Kinderzahlen aus. Der bestehende Kindergarten, die "Arche Kunterbunt", kann die nicht fassen – auch aufgrund von gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der Gruppengröße, Brandschutzrichtlinien und mehr. Mit den Containern haben wir nur eine vorübergehende Lösung. Diese wurde zeitlich ausgedehnt, aber 2024 ist definitiv Schluss. Und dann müssen wir wissen, wohin es geht. Dafür haben wir die Planung beauftragt.

Welche große Nummer wird in diesem Haushaltsjahr noch aufgeführt?

Die Albert-Schneider-Grundschule soll als moderne, digitalisierte Schule fit gemacht werden. Zum Medienentwicklungsplan kommen die Sanierung und Modernisierung von Fenstern, Sanitäranlagen sowie die Erweiterung der Räume für die Kernzeitbetreuung und ein paar weitere Maßnahmen. Damit wir jetzt Fördermittel aus dem Ausgleichsstock beantragen können, die hoffentlich rund die Hälfte der Kosten abdecken, haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung einen Architektenvertrag über 64.000 Euro beschlossen, dem eine Kostenschätzung für die geplanten Maßnahmen in Höhe von fast 584.000 Euro zugrunde liegt. Ich gehe aber davon aus, dass wir eine solch große Summe nicht brauchen werden, zumal wir den Sanierungsstau nicht in einer einzigen großen Maßnahme aufholen wollen. Apropos Digitalisierung: Auch unsere Feuerwehr macht sich auf ins digitale Zeitalter und führt den Digitalfunk ein.

Welche Marke ziert Ihre Messlatte 2022 noch?

Bei der Wasserversorgung in Binau geht es ebenfalls um die Beantragung von Fördermitteln. Um künftig über die Stadtwerke Mosbach mit Bodenseewasser versorgt zu werden, ist ein Planungsbüro beauftragt, die neue Anschlussleitung zu planen: die erste Stufe. Das Gesamtvorhaben mit einer Investition von rund 4,5 Millionen Euro erstreckt sich über drei Jahre. Den technischen Teil der Wasserversorgung erledigen die Stadtwerke seit Mitte 2021. Auch hier kommt die Digitalisierung mit der digitalen Ablesemeldung ins Spiel. Wir als Gemeinde haben weiterhin das kaufmännische Heft in der Hand, was seit Juli letzten Jahres leider zu gestiegenen Wassergebühren geführt hat, damit die Wasserversorgung überhaupt wieder kostendeckend läuft. Das sind keine Entscheidungen, die man gerne trifft. Aber unsere angespannte, finanzielle Lage lässt uns leider keinen Spielraum.

In den wohl meisten Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises übersteigt die Nachfrage nach Bauplätzen das Angebot. Baut Binau?

Es gibt keinen Leerstand in Binau, und viele Möglichkeiten haben wir nicht. Aber im "Bodenfeld" steht in diesem Jahr der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens an. Neben der jetzt still zu legenden Erdaushubdeponie können wir dann elf Bauplätze für Ein- und zwei für Mehrfamilienhäuser anbieten. Interessenten gibt es. Aber mit diesem Gebiet ist das Thema in Binau weitgehend erledigt.

Binau wirbt für sich als "dieses schöne Fleckchen Erde, das Kleinod am Neckar". Würden Windräder das Fleckchen verschandeln?

Nun, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Schön finde ich Windräder nicht gerade, aber von der Notwendigkeit ihrer Existenz (auch bei uns) bin ich überzeugt. Binau ist Eigentümer von Staatswald, in dem Flächen für den Windkraftausbau identifiziert und bereitgestellt werden sollen. Im Gemeindeverwaltungsverband diskutieren wir den Flächennutzungsplan, in dem Flächen für die Windkraftnutzung festgelegt werden sollen. Mit diesem Instrument versuchen wir, zumindest die Energiewende positiv zu steuern – mit den Mitteln, die wir haben.

Zentrale Schaltstelle: In Binaus Rathaus decken die vier Mitarbeiterinnen und der Bürgermeister mehrere Aufgabenfelder ab. Foto: Ursula Brinkmann

Bürgernähe ist in einer kleinen Gemeinde wahrscheinlich per se gegeben. Allerdings hat die Coronapandemie zumindest die leibhaftige Bürgernähe durchkreuzt, oder?

Das stimmt. Wir arbeiten (versteckt, aber fleißig) an Systemen, die den Bürgerinnen und Bürgern viele Behördengänge ersparen, jedenfalls solche, die ins Rathaus führen. Vieles kann dann 24 Stunden digital von zu Hause aus erledigt werden – das ist auch eine Form von Bürgernähe. Diese bekommt in unserer Gemeinde übrigens 2022 mit dem neuen "Bürgerbudget" noch eine weitere Bedeutung.

Worum handelt es sich?

Wir stellen Haushaltsmittel in Höhe von 7000 Euro zur freien Verfügung der Binauer Bürgerinnen und Bürger. Das ist bescheiden, aber nicht nichts. Sie können in einem Wettbewerb Ideen und Wünsche an uns herantragen, die besten sollen verwirklicht werden. Der Aufruf dazu wird bald erfolgen.

Bescheidene Mittel: Welche Spielräume bleiben Binau denn?

Unsere finanzielle Lage ist und bleibt angespannt, nicht erst 2022. Unser Gestaltungsspielraum wird sich in den kommenden Jahren eher noch verengen. Am Beispiel Kindergarten sieht man: wir suchen nach finanzierbaren Lösungen. Wir wünschen uns aber – und das nicht erst seit 2022 und auch nicht nur beim Kindergarten – dass die Vorgaben von Bund und Land uns mehr Freiräume und mehr Flexibilität einräumten. Und allgemein, dass die Ansprüche nicht in den Himmel wachsen. Denn das erleben wir als Gemeindeverwaltung leider auch immer wieder, dass manches bei uns landet, was sich auch im direkten Kontakt der Bürgerschaft untereinander regeln ließe.

Braucht ein Bürgermeister da ein dickes Fell?

Ich habe mir das gerade wachsen lassen.

Was macht eigentlich Samira Schmidt

Samira Schmidt. Foto: Ursula Brinkmann

Ein Bürgermeister, vier Frauen, zwei Baufhofmitarbeiter und eine freie Stelle, fertig ist die Verwaltungsmannschaft im Binauer Rathaus. Klar, dass auf jede Einzelne, jeden Einzelnen mehrere Posten kommen. Samira Schmidt kam im Mai 2020 als Verwaltungsfachangestellte nach Binau – frisch ausgebildet im Eberbacher Rathaus und 19 Jahre jung. Herausfordernd habe sie das schon gefunden, aber sie hat sich den vielfältigen Aufgaben gestellt, sich mit ihnen weiterentwickelt.

"Hier bin ich zuständig für deutlich mehr als eine Farbe aus dem Verwaltungsspektrum." Die heute 21-Jährige bereut ihre Entscheidung nicht. "Hier duzen sich alle, wir tauschen uns aus und sind flexibel." Die Atmosphäre gefällt ihr. Auch wenn es im Bürgerbüro bei Beschwerden mitunter ein bisschen rau wird. "Wir erleben aber auch viel Dankbarkeit vonseiten der Bürgerinnen und Bürger, die mit einem Anliegen zu uns kommen", sieht Samira Schmidt beide Seiten.

Von den vielen Aufgaben, die in ihre Zuständigkeit fallen, machen die standesamtlichen ihr die meiste Freude. "Klar, da sind die Leute ja in einer glücklichen Lage." In der Regel sind es Anmeldungen und Beurkundungen, doch auch die Trauung selbst hat sie schon durchgeführt. Bürgermeister René Friedrich, der ebenfalls Eheschließungen vornehmen darf, traut seinem "Küken" in der Verwaltungsbesatzung noch viel zu: "Ich geb‘ sie nicht mehr her!" (ub)