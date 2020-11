Billigheim. (lah) Auch wenn der offizielle Spatenstich ein Opfer der Coronakrise wurde. Die ersten Baggerarbeiten sind bereits im Billigheimer Gewerbegebiet Rittwiese vollzogen. Damit ist unübersehbar, dass hier in absehbarer Zeit eine "Aldi-Süd-Frische-Filiale" entsteht. In einer Presseerklärung stellten die Verantwortlichen das Projekt nun im Detail vor.

Rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 83 Parkplätze sollen am Ortsrand Richtung Sulzbach entstehen. "Wenn alles nach Plan läuft, eröffnen wir bereits Ende Juni 2021", erklärte Wilhelm Dümmel, Leiter Filialentwicklung bei Aldi Süd in Murr. Erleichtert ob dieser Neuigkeiten zeigte sich auch Bürgermeister Martin Diblik: "Diese Ansiedlung ist für die Wohnqualität in unserer Gemeinde eine immense Verbesserung und gibt uns deutlichen Rückenwind für die weitere Entwicklung. Unsere intensiven Bemühungen der letzten Jahre konnten wir damit erfolgreich abschließen."

Die Filiale wird als Flachdachgebäude errichtet und bietet ein neues Einrichtungskonzept. Neben Obst, Gemüse, Frischfleisch und Fisch erwartet die Kunden auch ein Angebot von "frisch zubereiteten Backwaren" und Snacks. "Unsere Kunden legen großen Wert auf Frische und Qualität", betonte Dümmel und versprach folgerichtig ein "besonderes Einkaufserlebnis". Aldi Süd verfüge insgesamt über 1940 Filialen, davon zählten bereits 180 zu den neuen Frische-Filialen.

Für das Dach der künftigen Filiale ist eine Fotovoltaik-Anlage vorgesehen. Zwei Ladestationen für Elektroautos sind ebenfalls geplant. Ab September nächsten Jahres sollen hier zehn Arbeitsplätze entstehen.