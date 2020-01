Billigheim. (pol/mün) Ein 79-jähriger sitzt seit dem heutigen Dienstag in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm vor, dass er in der vergangenen Nacht seine 84 Jahre alte schwer kranke Frau getötet haben soll. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach den ersten Ermittlungen soll der Ehemann die Tat kurz vor Mitternacht begangen haben. Daraufhin habe er mit einem Angehörigen gesprochen, der einen Notruf absetzte. Die Rettungsleitstelle informierte gleich die Polizei, dass es Anhaltspunkte für ein Verbrechen geben könne.

Der 79-jährige Tatverdächtige wurde kurze Zeit später von den Polizeibeamten in seinem Haus angetroffen und zur Kriminalpolizei in Mosbach gebracht. Zeitgleich begannen Beamtinnen und Beamte der Kriminaltechnik mit der Spurensicherung am Tatort.

Zum Motiv des Mannes wollen die Ermittler noch keine Auskunft geben - hier werde noch ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 79-Jährigen beantragt. Er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.