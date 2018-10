Christian Stuber sieht die Zukunft seiner Gemeinde in ihrer enormen Lebensqualität.

In zwei, drei Sätzen: Was ist Neckarzimmern für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Für mich persönlich ist Neckarzimmern meine Heimatgemeinde, die ich seit zwölf Jahren als Bürgermeister an verantwortlicher Stelle mitgestalten darf und in der ich seit 50 Jahren lebe. Die Lage inmitten des schönen Neckartals, verbunden mit einer guten Anbindung an das Schienen- und Straßennetz, machen die Gemeinde als Wohnort attraktiv.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Auch Neckarzimmern profitiert von ehrenamtlichen Helfern in den verschiedenen Vereinen und Organisationen. Durch ihr unverzichtbares Engagement tragen sie zu einer lebens- und liebenswerten Kommune bei. Von großem Vorteil ist sicherlich auch die zentrale Lage der Gemeinde. Eine optimale Anbindung an das Schienen- und Straßennetz sorgt für relativ kurze Wege, beispielsweise nach Mosbach und Heilbronn.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Wir müssen Strategien entwickeln, die das Ehrenamt auch für die Zukunft attraktiv machen. Bei der Nahversorgung gilt es, besser zu werden. Insbesondere die älteren Einwohner mit eingeschränkter Mobilität finden in unserer Gemeinde ein unzureichendes Angebot vor. Leider sind Kommunen in unserer Größenordnung bei der Ansiedlung von Lebensmittelmärkten durch übergeordnete Planungsvorgaben sehr stark eingeschränkt, so dass die Verbesserung der örtlichen Versorgung äußerst schwierig ist.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Die ständige zunehmende Regulierung von Bund und Land auf nahezu allen Gebieten schränkt die Entwicklungsmöglichkeit, besonders der ländlichen Kommunen, immer mehr ein. Hier wünsche ich mir ein maßvolleres Vorgehen, das auch kleinere Gemeinden die Luft zum Atmen lässt.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das Wachstum der großen Metropolen, verbunden mit den unausweichlichen Folgen wie Wohnungsnot, dazu führt, dass die enorme Lebensqualität des ländlichen Raumes in der Zukunft eine noch höhere Wertschätzung erfahren wird.