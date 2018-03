Sulzbach / Allfeld. (lah) Der Verkehr fließt derzeit immerhin wieder in Form einer Einbahnstraße durch die Sulzbacher Ortsdurchfahrt. Und eigentlich ist das Ende der langwierigen Sanierungsarbeiten abzusehen. Gleichwohl ereigneten sich in den letzten Tagen eine Reihe von unerfreulichen Vandalismus-Vorfällen rund um die Baustelle.

Bereits in der Nacht auf Dienstag, 6. Februar, warfen Unbekannte Absperrungen, Baken etc. um und beschädigten sie dabei. Am Mittwochabend (7. Februar) stellte man fest, dass das Schloss am Mannschaftscontainer beschädigt wurde und die Schlüssel hierfür entwendet wurden. In der Folge mussten alle Schlösser ausgetauscht werden.

Zudem entwendeten Unbekannte im Ortsteil Sulzbach in den letzten Tagen ein Ortsschild und das Geschwindigkeitsmessungsgerät, was einem Schaden im Gesamtwert von 5000 Euro entspricht. Die Gemeinde hat bereits eine polizeiliche Anzeige erstellt.

Im Ortsteil Allfeld wurde ein für den Schutz der Bachstraße wichtiges Bauteil (Dammbalken) mutwillig in das Gewässer geworfen.

Die Gemeinde Billigheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise geben kann, meldet sich im Rathaus unter Telefon 0 62 65 / 92 00 20 oder 0 62 65 / 92 00 27.