Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis/Bruchsal. Auch der Kunst- und Kulturbetrieb ruht während des "Lockdowns light" erneut. In Mosbach wollte die Badische Landesbühne (BLB) Anfang November eigentlich das Stück "Ein Volksfeind" des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen auf die Bühne der Alten Mälzerei bringen. Bis mindestens Dezember musste der Spielbetrieb nun wieder eingestellt werden. Carsten Ramm, der Intendant der BLB, erzählt im RNZ-Interview von der momentanen Lage des Ensembles, von Sorgen und Hoffnungen.

Herr Ramm, inwieweit unterscheidet sich der Lockdown vom Frühjahr zum jetzigen "Lockdown light" für die Theaterbranche?

BLB-Intentdant Carsten Ramm. Foto: zg

Wie schon der erste Lockdown bedeutet auch der gegenwärtige eine extreme Unsicherheit für uns. Im Gegensatz zum Frühjahr dürfen wir jetzt immerhin unter Einhaltung der Hygieneauflagen weiter proben. Damit werden wir gut aufgestellt sein, wenn wieder gespielt werden darf – hoffentlich schon wieder im Dezember, wenn auch unter den gebotenen Einschränkungen. Insgesamt müssen im November 40 Vorstellungen ausfallen. Schon die Absagen im Frühjahr und Sommer haben zu erheblichen Einnahmeausfällen geführt. Der neue Lockdown verschärft die Lage weiter.

Wie sieht Ihr Alltag und der der Schauspieler aktuell aus?

Der momentane Lockdown hält uns organisatorisch ganz schön auf Trab. Wir versuchen, möglichst viele der nun ausfallenden Vorstellungen auf die kommenden Monate zu verschieben und somit halten zu können. Das bedeutet sehr viel Planung und Flexibilität bei größter Unsicherheit, wie es im Dezember wirklich weitergehen wird. Unsere Mitarbeiterin des Kartenbüros hat auch alle Hände voll zu tun mit den Umbuchungen und Rückerstattungen. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt sich der Arbeitsalltag fort – nur eben ohne Vorstellungen. Das ist für uns alle sehr bitter. Große Sorgen bereitet uns die finanzielle Situation, die durch die erneuten Einnahmeausfälle entsteht.

Wie stark sind denn die Umsatzeinbußen für die Badische Landesbühne im Vergleich zum Vorjahr?

Vorausgesetzt, dass wir ab Dezember unsere Türen wieder öffnen dürfen, werden sich die Umsatzeinbußen auf circa 40 Prozent belaufen.

Natürlich hat keiner von uns eine Kristallkugel, aber denken Sie, dass Sie dieses Jahr noch einmal vor Publikum spielen können?

Es wäre schön, wenn wir eine solche Kristallkugel hätten! Ich hoffe natürlich inständig, dass wir ab Dezember wieder für unser Publikum spielen dürfen. Gerade die Einnahmen in der Adventszeit mit den Komödien "Halbe Wahrheiten" von Alan Ayckbourn und "Kunst" von Yasmina Reza – aber auch mit dem spannenden Familienstück "Meisterdetektiv Kalle Blomquist" von Astrid Lindgren – sind für uns substanziell. Zudem liegt es uns wirklich am Herzen, unserem Publikum gerade in diesen dunklen Zeiten etwas Aufheiterung zu bieten.

Sind die Schauspieler an der Badischen Landesbühne fest angestellt? Wie kann man sich Kurzarbeit in der Theaterbranche vorstellen?

Ja, wir sind ein professionelles Theater, und unsere Schauspielerinnen und Schauspieler sind fest angestellt. Wir arbeiten nur mit wenigen Gästen. Die Kurzarbeit in der Theaterbranche unterscheidet sich nur unwesentlich von der in anderen Branchen. Aber derzeit ist Kurzarbeit kein Thema für uns – noch nicht – wir alle sind gut beschäftigt mit den Vorbereitungen für die neuen Premieren.

Wie bewerten Sie die versprochenen staatlichen Hilfen für die BLB und die Schauspieler? Reichen diese, um die laufenden Kosten zu decken?

Im Moment bekommen wir vom Land und den Kommunen die normalen Zuschüsse, zusätzliche Hilfen und Ausfallgelder sind noch nicht geklärt. Wir sind angehalten, Geld zu sparen, wo wir nur können.

Welche Hygienemaßnahmen/-anpassungen gab es bei der BLB, um den Spielplan im Sommer aufrechterhalten zu können?

Aufgrund des ersten Lockdowns sahen wir uns gezwungen, den Spielbetrieb in der letzten Saison frühzeitig zu beenden. Der Theatersommer musste komplett ausfallen. Am 15. Juni konnte zumindest das Ensemble des Abendspielplans die Probenarbeit wieder aufnehmen. Die junge BLB blieb bis Herbst in Kurzarbeit und hat dann zunächst drei Stücke aus dem Repertoire wieder aufgenommen. Im Abendspielplan sind wir nach den regulären Theaterferien dann mit drei Premieren in die neue Spielzeit gestartet. Um unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch in Zeiten der Pandemie ein sicheres Theatererlebnis bieten zu können, aber auch, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, haben wir ein sorgfältiges Hygienekonzept erarbeitet. Um den gebotenen Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleisten zu können, mussten wir die Platzkapazitäten in den Sälen stark reduzieren. Wir haben für das Publikum Einbahnwege ausgeschildert, den Einlass und den Auslass haben wir so umorganisiert, dass große Menschenansammlungen vermieden werden. Anstelle der beliebten Stückeinführungen im Foyer bieten wir jetzt Online-Einführungen in Form von Podcasts an. Auch den Probenbetrieb haben wir Corona-konform umgestaltet: Unsere Ensembles proben mit Mund-und-Nasen-Schutz, die Regie sitzt hinter Plexiglaswänden, die Räume werden immer wieder gelüftet und die Bühnenbilder und Requisiten regelmäßig desinfiziert. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auch auf der Bühne – und wir haben unsere Inszenierungen unter Einhaltung all dieser Regeln entwickelt und gespielt.

Wie bewerten Sie die Rolle des Theater in Zeiten von Corona?

Na ja, im gegenwärtigen Moment wurden wir ja gewissermaßen vom Besetzungszettel gestrichen … Theater sind und waren schon immer äußerst wichtige Institutionen für gelebte Demokratie, stiften Zusammenhalt, sorgen für inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Weltgeschehen im Freiraum der Kunst, ermöglichen kontroverses Denken – und ja, auch sinnliche Unterhaltung und Zerstreuung. Ich halte all diese Aspekte für äußerst wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Sind Sie auch ein Stück weit frustriert, dass Kultureinrichtungen wieder schließen mussten? Hat es mit dieser Maßnahme die Falschen getroffen, oder ist sie dringend notwendig?

Ich denke, uns allen ist klar, dass die Fallzahlen so schnell wie möglich gesenkt werden müssen. Ich halte es für falsch, in den Chor all derer einzustimmen, die Einschränkungen zum Eindämmen der Corona-Pandemie zwar gutheißen – nur in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich nicht. Jetzt ist gesellschaftliche Solidarität gefragt, und deshalb sollten wir den erneuten Lockdown als befristeten Wellenbrecher akzeptieren. Gleichzeitig hoffe ich natürlich auf Solidarität von staatlicher Seite, wenn es um den Ausgleich von ausgefallenen Einnahmen und damit um die Sicherung der kulturellen Einrichtungen geht.

Wie lange kann die Kulturszene ohne Publikum und die damit verbundenen Einnahmen durchhalten? Steht man bereits mit dem Rücken an der Wand?

Im Moment sind kreative Lösungen von uns gefragt und nicht Schwarzmalerei. Und ich bin sicher: Mit der Solidarität unserer Träger werden wir auch die Zukunft der Badischen Landesbühne sichern können.