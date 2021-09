B292 bei Obrigheim. (pol/rnz) Auf der Bundesstraße 292 geriet am Dienstagmittag ein Smart in Brand. Dessen 44-jähriger Fahrer war gegen 13 Uhr von Obrigheim kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs, als er am Hohbergaufstieg plötzlich feststellte, dass die Motortemperatur anstieg und das Auto spürbar an Leistung verlor. Im selben Augenblick sah der Mann Rauch aus dem Motorblock aufsteigen, woraufhin er seinen Wagen am Straßenrand anhielt.

Das Feuer griff schnell auf das restliche Fahrzeug über, das völlig ausbrannte. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Durch die Hitze wurde auch die Fahrbahn beschädigt; den hier entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 7500 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Straße musste für die Dauer der Lösch- und Bergemaßnahmen für etwa eine Stunde gesperrt werden.