Mosbach/Gundelsheim. (schat) Ferienzeit ist Baustellenzeit? Stimmt. Und stimmt auch nicht. Denn auf der viel befahrenen Bundesstraße B27 wird just zum Schulbeginn nach den Pfingstferien gleich die nächste große Baustelle "aufgemacht".

Von Montag an und bis einschließlich 22. Juni wird nämlich das Teilstück zwischen Böttingen und dem neuen Kreisel bei der Gundelsheimer Schleuse voll gesperrt. Grund dafür ist eine Fahrbahndeckenerneuerung auf diesem Abschnitt der viel befahrenen Bundesstraße.

Unzählige Pendler, die täglich zwischen Mosbach und Heilbronn unterwegs sind, müssen die Umleitung über Haßmersheim und Neckarmühlbach nehmen - und vor allem mehr Zeit für die Strecke einplanen.

Laut eigener Pressemitteilung "nutzt das Regierungspräsidium Stuttgart die vorhandene Baustellensituation am neuen Kreisverkehr bei Gundelsheim für eine Fahrbahndeckenerneuerung auf der B27 zwischen Gundelsheim und Böttingen". Die "auszunutzende Baustellensituation" sieht man darin, dass die neue Kreisverkehrsführung ebenso wie die Brücke über die Schleuse wieder freigegeben werden können.

Wie auch immer, die Arbeiten, für die der Bund als Lastenträger rund 600.000 Euro investiert und die am Ende zu einer neuen Fahrbahndecke führen sollen, machen eine Vollsperrung des Streckenabschnittes erforderlich.

Am Freitag noch liefen die letzten Maßnahmen am neuen Kreisverkehr; unmittelbar nach dessen Fertigstellung soll er dann auch gleich rege genutzt werden - während die B27 zwischen Kreisverkehr und Ortseingang Böttingen saniert wird. Die Vollsperrung tritt ab Montag, 4. Juni, 8 Uhr, in Kraft, heißt es vonseiten des Regierungspräsidiums.

Auch wenn das Baustellenschild (noch) liegt, die nächste Baustelle ist schon im Anmarsch: Der Teilabschnitt der Bundesstraße 27 zwischen Böttingen und Gundelsheim wird für die Erneuerung der Fahrbahndecke ab Montag voll gesperrt. Fotos: Heiko Schattauer

Autos, Motorräder und Laster müssen also drumrum, und das weiträumig: Der Verkehr zwischen Heilbronn und Mosbach wird in beide Richtungen über die dann wieder geöffnete Neckarschleuse (L528) und Neckarmühlbach geleitet und über die L 588 durch Haßmersheim bis zum Mosbacher Kreuz geführt.

Die B27 ist nach RP-Auskunft von Mosbach kommend bis einschließlich der Ortsdurchfahrt Böttingen frei, danach ist allerdings kein Durchkommen mehr. Was bedeutet, dass "der Zielverkehr Richtung Heilbronn nur über die ausgewiesene Umleitungsstrecke (über Haßmersheim) abgewickelt werden kann".

Die Umleitung soll vor Ort weiträumig ausgeschildert werden, eine entsprechende Hinweistafel findet sich etwa schon am Mosbacher Kreuz.

Nach einer Woche Vollsperrung ist die B27 zwischen Böttingen und Gundelsheim noch einmal vorübergehend befahrbar: Am Wochenende des 9. und 10. Juni wird die Sperrung kurzzeitig aufgehoben, um den "Holzland Triathlon" in Haßmersheim wie geplant zu ermöglichen.

Der Verkehr läuft an diesem Wochenende regulär über die B27, also durch die Baustelle nach Böttingen hindurch. Ab Montag, 11. Juni, ist dann wieder dicht und der Verkehr wird über die Umleitungsstrecke geleitet.

Abgeschlossen sein sollen die Straßenbauarbeiten spätestens am Montag, 25. Juni. "Ab 7 Uhr kann der Verkehr wieder regulär über diesen Streckenabschnitt abgewickelt werden", prophezeit die Pressestelle des Regierungspräsidiums in Stuttgart.

Um die Zeit der Vollsperrung zu verkürzen, erfolge die dann noch ausstehende Markierung der neuen Asphaltdecke unter halbseitiger Sperrung bis zum 30. Juni.

In Haßmersheim und Neckarmühlbach wird man sich also in den kommenden drei Wochen auf ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen müssen. Der Fachdienst Straße des Neckar-Odenwald-Kreises hat in beiden Ortsteilen zumindest in den Bereich um die Fußgängerüberwege eine Tempo-30-Zone eingerichtet, weitere verkehrsregelnde Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.

Man werde die Situation beobachten und im Bedarfsfall weitere Maßnahmen ergreifen.