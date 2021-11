Die Aurora-Gruppe soll zukünftig noch stärker aus der Zentrale in Mudau gesteuert werden, sagt Geschäftsführer Peter Lohse. Foto: Aurora/Fotostudio Werner Kissel

Von Peter Lahr

Herr Lohse, wie hat sich die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten auf Aurora ausgewirkt?

Die Auswirkungen auf den Umsatz und die Ergebnissituation im Geschäftsjahr 2020 waren trotz Kurzarbeit massiv; im Geschäftsjahr 2021 sind wir allerdings nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau angelangt. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsweise stark beeinflusst. Das mobile Arbeiten ist mittlerweile integraler Bestandteil der Arbeitswelt und wird es auch nach der Pandemie – wenn auch auf etwas reduziertem Niveau – bleiben.

Was machen Sie besser als andere?

Was wir besser machen als andere, können eigentlich nur die Kunden beantworten. Unsere Kunden schätzen unser Produkt, aber auch unsere Flexibilität, kundenspezifische Anforderungen sinnvoll umzusetzen. Somit genießen wir einen sehr guten Ruf in unseren Märkten – sowohl lokal als auch global.

Wie schwer ist es, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen?

Der Wettbewerb in unseren Märkten ist eine stetige Herausforderung. Es reicht nicht aus, sowohl Preis- als auch Technologieführer zu sein. Wir müssen auch sehr schnell in der Entwicklung und der Fertigung sein, ohne die Qualität unserer Produkte dabei zu beeinträchtigen.

Wie finden Sie Ihre Mitarbeiter? Wie halten Sie sie?

Wir nutzen die klassischen Kanäle des Recruitings wie Anzeigen, Internetportale, Headhunter und haben intern ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm erfolgreich eingeführt. Wir schaffen es, unsere Mitarbeiter langfristig zu halten, in dem wir faire Gehälter bezahlen, gut ausgestattete Arbeitsplätze bieten, hybrides Arbeiten unterstützen und gute Sozialleistungen außerhalb der normalen Vergütung bieten wie betriebliche Altersversorgung, Jobrad. Des Weiteren investieren wir in die Fortbildung unserer Mitarbeiter.

Über welche Kanäle kommen die Auszubildenden zu Ihnen? Ist es schwer, geeignete Bewerber zu finden?

Hier helfen die neuen Medien wie Facebook, Instagram oder Portale wie LinkedIn. Als zweites Standbein dienen die überbetrieblichen Ausbildungsmessen. Trotz aller Anstrengungen ist es sehr schwer, neue und geeignete Auszubildende zu finden.

Wo soll Ihr Betrieb in zehn Jahren stehen? Welche Ziele oder Visionen haben Sie?

Als Teil einer börsennotierten Finanzholding ist der Fokus natürlich auf einer positiven und ambitionierten Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Um dies sicherzustellen, werden wir weiter in die Digitalisierung und Harmonisierung der Prozesse in der Aurora-Gruppe investieren und den weiteren Ausbau der globalen Präsenz vorantreiben. Die Aurora-Gruppe soll dabei zukünftig noch stärker aus der Zentrale in Mudau gesteuert werden.