Aglasterhausen. (RNZ) Für reichlich Aufregung sorgte am Montagvormittag eine Rauchwolke, die aus dem Heizraum der Grundschule Aglasterhausen aufstieg. Das Schulgebäude wurde sicherheitshalber umgehend evakuiert, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr jedoch rasch fest, dass die Situation nur halb so schlimm war wie zunächst befürchtet. Vermutlich ein technischer Defekt hatte zur Rauchentwicklung in der Pellets-Heizanlage geführt; ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Nach Auskunft der Polizei wurden weder Personen gefährdet, noch entstand Sachschaden.