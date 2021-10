Mitten in der Kurve, vor einer Ampel im Kreisverkehr, endet die 30er-Zone in der Helmstätter Straße. Das soll nun noch einmal überprüft werden. Foto: Bernd Kühnle

Aglasterhausen. (bx) Zum Abschluss einer Modernisierungsmaßnahme im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Ortskern Aglasterhausen" wird das Gebäude in der Hauptstraße 13 saniert. Das gab Bürgermeister Stefan Kron in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Gefasst wurde dieser Beschluss in der vergangenen nicht-öffentlichen Sitzung.

Im Anschluss wurden Bauanträge vorgestellt und jeweils einstimmig genehmigt. Dabei ging es um den Abriss eines Teilgebäudes und den Anbau einer Werkhalle mit Wohnung sowie den Wiederaufbau eines Geräteschuppens, den Anbau einer Garage und eines Pellets-Lagers in Aglasterhausen, die Errichtung eines Wohnhaus-Anbaus in Breitenbronn und den Anbau eines Erkers mit einer Dachaufstockung in Michelbach.

Des Weiteren berichtete Rechnungsamtsleiter Frank Herion über die Stromlieferung für alle gemeindeeigenen Abnahmestellen und eine eventuelle Vertragsverlängerung für das Jahr 2023. Die bisherige Vertragsgestaltung hatte einen Vertrag mit der Energiedienst AG ergeben, die mehrmals verlängert worden war. Bis 2023 wird der bisherige Abschluss beibehalten. Da eine weitere Verlängerung nicht mehr möglich ist, wird die Gemeinde für einen neuen Vertragsabschluss ab 2024 an der Bündelungsausschreibung der Gt-service GmbH zur Stromlieferung teilnehmen. Auch dieser Beschluss erfolgte einstimmig.

Kron stellte den Bautechniker Michael Uibelhör als neues Mitglied des Technischen Bauamts vor und hieß ihn willkommen. Außerdem gab er bekannt, dass in diesem Jahr ein "kleiner Martinsumzug" in Aglasterhausen stattfinden soll, wobei über einen Zug in den Teilorten noch entschieden wird. Auch ein Weihnachtsmarkt befindet sich in Planung, wozu ein Treffen mit eventuellen Veranstaltern stattfinden wird.

Nach mehreren Fragen der Zuhörer und Gemeinderäte regte eine Gemeinderätin an, die Beschilderung mit Verkehrszeichen in der Helmstätter Straße noch einmal zu überdenken. Hier wird ein relativ kurzes Fahrbahnstück als 30er-Zone ausgewiesen, wobei diese Limitierung mitten in einer Kurve, vor einer Ampelanlage und im Kreisverkehr wieder aufgehoben wird. Weitere Gemeinderäte fügten an, dass eine Prüfung schon einmal zugesagt worden sei und hier wohl eine sinnvollere Lösung gefunden werden könnte. Kron versprach, die Sache noch einmal zu überprüfen, ehe er zu der nicht-öffentlichen Sitzung überleitete.