Kurz vor dem Jahreswechsel wurden in Aglasterhausen die Ortsschilder an der Bundesstraße 292 / Mosbacher Straße sowie an den Ortseingängen aus Richtung Breitenbronn und Schwarzach (v. l.) abmontiert und entwendet. Fotos: Heiko Schattauer (2) / Stefan Weindl

Aglasterhausen. (cao) Noch ist die Gemeinde Asbach trauriger Rekordhalter im Landkreis, was gestohlene Ortsschilder angeht. Der Diebstahl von insgesamt sechs Asbach-Schildern in den vergangenen zwölf Monaten schaffte es sogar in unseren RNZ-Jahresrückblick. Doch Aglasterhausen holte auf den letzten Metern noch einmal deutlich auf: Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die markanten gelben Schilder dort gleich an drei der sieben Ortseingänge abmontiert. Von wem, das versucht die Polizei aktuell noch herauszufinden.

"Langsam scheint der Schilderdiebstahl ein bisschen um sich zu greifen im Kreis", erklärte Bürgermeister Stefan Kron im Gespräch mit der RNZ. Normalerweise freue er sich immer, wenn Menschen ihre Zuneigung zur Gemeinde zum Ausdruck bringen, "aber das ist die falsche Vorgehensweise. Toll sind diese Diebstähle nicht", betonte er. Als eine seiner ersten Amtshandlungen im neuen Jahr werde er sich am heutigen Montag mit dem Bauhof und der Straßenmeisterei in Verbindung setzen, um möglichst schnell für Ersatz zu sorgen.

Ob es im Falle von Aglasterhausen oder Asbach Mengenrabatt gibt – immerhin kostet ein neues Schild rund 200 Euro ist nicht bekannt.