Bei einer Informationsveranstaltung in Aglasterhausen wurde dieser Tage das in der Gemeinde erarbeitete Musternotfallkonzept zum Thema "Notfallplanung Stromausfall" vorgestellt. Symbolfoto: dpa

Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. "Zwei, drei Stunden ohne Strom kann man schon mal überbrücken - aber bei wirklich lang anhaltendem Stromausfall wird es kritisch", hielt Bürgermeisterin Sabine Schweiger bei ihrem Vortrag über die Notfallplanung "Stromausfall" in Aglasterhausen fest. Sehr intensiv und engagiert arbeitete sie dabei die Teilbereiche und kritischen Infrastrukturen durch, die von einem Stromausfall betroffen wären.

Dass das Licht ausfällt und das Handy nicht mehr geladen werden kann, seien dabei die kleinsten Übel. Da aber Heizung, Wasserversorgung, Landwirtschaft, Sprit- oder Nahrungsversorgung auf funktionierende Pumpen und andere Systeme genauso angewiesen seien, wie zahllose andere Gesellschaftsbereiche von einer reibungslosen Stromversorgung abhängig sind, zeigten die von ihr anführten Beispiele.

Als Auslöser seien Naturereignisse wie Schnee-, Wasser- oder Sturmschäden genauso denkbar wie menschliches und technisches Versagen oder Sabotage- und Terrorakte. "Was geht uns das an? Wir leben doch in einer bestens organisierten Welt, die mit derartigen Problemen schnell fertig wird", sei eine weitverbreitete Grundeinstellung, mit welcher der mögliche Ernstfall verdrängt werde. Nach der provokanten Frage: "...und wenn es doch mal passiert?" zeigte sie anhand eines Beispiels auf, wie schnell die Katastrophe nicht mehr beherrschbar wird.

Anschließend verwies sie auf gesetzliche Aufgaben, welche auch auf kommunaler Ebene erfüllt werden müssen und die im Landeskatastrophenschutzgesetz, dem Polizei- und Feuerwehrgesetz und in der Verwaltungsvorschrift "Stabsarbeit" der Landesregierung festgehalten seien. Darauf aufbauend, sei ein Notfallplan zu erstellen, der es ermöglicht, die Funktionsfähigkeit von behördlichen Einrichtungen aufrecht zu halten, um ein "Hineingleiten in die Improvisation" zu ermöglichen. In einem Planungsprozess seien seit 2014 verschiedene "Dialoggemeinden" (u. a. Aglasterhausen und Osterburken) dabei, in Arbeitsgruppen mit angeschlossenen Gemeinden die entsprechenden Krisenhandbücher zu erstellen, in denen auch die Handlungsfähigkeit in einem entsprechenden Krisenstab geregelt und sichergestellt wird.

Dabei würden die verschiedensten Bereiche wie Verfügbarkeit von Personal, Fahrzeugen, Material, Kraftstoff oder Technik ebenso festgelegt wie die Möglichkeiten zu kommunizieren. Auch die Orte, an denen ein Krisenstab tagt, müssten festgelegt sein. Wie weitreichend diese Vorkehrungen sind, zeigte sich an der Aufzählung der betroffenen Personenkreise und Funktionsstellen, die vom Hausmeister über das Bauhofpersonal zu Forst, Wasserwirtschaft oder Versorgungsunternehmen reichten und auch Notstromaggregate, Notrufstellen oder Feuerwehr integrierten.

Ein wichtiger Faktor im Katastrophenfall seien auch die Selbsthilfe und der Selbstschutz, die in Nachbarschaftshilfe übergingen und dazu beitrügen, dass Einsatzorganisationen entlastet werden und die Handlungsfähigkeit von Einzelpersonen und Elementen der Infrastruktur erhalten bleiben. Wie breit hier das Betätigungsfeld ist, zeigte sich an einer Aufzählung kritischer Bereiche wie Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Ernährung, Gesundheitseinrichtungen, Landwirtschaft und viele mehr. Um hier Planungen in Gang zu setzen, schrieb die Gemeinde Banken, Versorger, Arztpraxen, Heimeinrichtungen und Landwirte an, wobei sich ergab, dass nur wenige Beteiligte sich mit der Thematik beschäftigt hatten. Nur 50 Prozent Rückantworten gingen ein, und hierbei kristallisierte sich heraus, dass allein landwirtschaftliche Betriebe, von denen ein großer Teil über eine eigene Notstromversorgung verfügt, in der Lage wären, einem Notfall angemessen zu begegnen.

Auch auf einen weiteren wichtigen Bereich, nämlich die Versorgung der Bevölkerung, ging die Bürgermeisterin ein, ehe auch Vertreter der anwesenden Behörden ihre Sicht der Planung einbrachten. Polizeihauptkommissar Siegbert Schuch hob lobend die "vorzügliche Arbeit in Aglasterhausen" hervor, ehe er darstellte, wie die Polizei im Notfall agiert und kommuniziert. Der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks, Achim Kampp, beschrieb die Elektroversorgungsmöglichkeiten, die im Notfall eingesetzt werden können. Der Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes, Steffen Blaschek, bezeichnete die möglichen Fahrzeugvorhaltungen als "situationsbedingt" und legte dar, dass die Notstromversorgung bis zu einer Woche möglich sei, aber weitgehend für die Funktion des Krankenhaus- und Gesundheitswesens benötigt würde.

All die in Aglasterhausen getroffenen Maßnahmen werden in einer Fernsehsendung im "SWR Magazin Odysso" unter dem Titel "Illusion Notstrom" am 28. März um 21 Uhr behandelt und kommentiert.