Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Am vergangenen Donnerstag hat sich Elke Dossinger ein 19-seitiges Dokument aus dem Stuttgarter Kultusministerium ausgedruckt. "Das sind die Details dazu, wie es nun in den Kindertagesstätten weitergeht – in einem Vier-Phasen-Programm", weiß die Leiterin des Kommunalen Kindergartens in der Neckarelzer Waldsteige, was sie heute zu tun hat. Unter anderem. Denn auch, wenn nur wenige Kinder die Kita der Stadt Mosbach besuchen, mangelt es insbesondere der Leiterin, ihrer Stellvertreterin Sabrina Berberich und dem Team nicht an Aufgaben.

Es ist (noch) die Zeit der sogenannten erweiterten Notbetreuung. Oder – wie Dossinger, Berberich und ihre Kolleginnen nun wissen – "Phase 2" der Rückkehr in den Normalbetrieb, wie die Familienministerinnen und -minister noch ziemlich unkonkret entschieden haben.

Im Kommunalen Kindergarten ist schon vor dem Stichtag 27. April die Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen ("Phase 1") sehr klein gewesen; lediglich drei Familien hatten einen solchen Platz nachgefragt und erhalten. "Da haben wir mitunter nur ein Kind betreut – zu zweit", beschreibt Elke Dossinger die Lage der zurückliegenden Wochen. Als entspannt will sie sie dennoch nicht bezeichnen, und vom Normalbetrieb sei man erst recht weit entfernt. "Wir dürfen maximal die Hälfte der normalen Gruppengröße betreuen, und diese Gruppen dürfen untereinander keinen Kontakt haben." Für eine offen arbeitende Einrichtung sei das eine völlige Umstrukturierung des Alltags.

Personaltechnisch bestand die Lösung darin, dass nur zwei Erzieherinnen im Kindergarten waren – zur Betreuung der Notgruppe. Alle anderen haben den "alten" Urlaub aus dem Vorjahr genommen, Überstunden abgebaut und Arbeitszeit entweder zu Hause oder in der Kita ohne Kinder verbracht. Eine Mitarbeiterin wurde freigestellt. "Sie hat ihre eigenen drei Kinder betreut", so Dossinger. Die erweiterte Notbetreuung nehmen nun vier Familien in Anspruch.

"Für uns alle ist es traurig, dass unsere Räume derzeit nur mit so wenig Leben gefüllt sind", sagt Sabrina Berberich. Besonders schmerzlich empfindet sie den Verzicht für die Schulanfänger, mit denen Rituale – Übernachtung im Kindergarten, Ausflug, Verabschiedung – gepflegt wurden. Ob das und was davon stattfinden kann, steht in den Sternen.

Elke Dossinger wollte die Zeit eigentlich nutzen, um den Büroschrank auszumisten. Doch dazu kam sie nicht, denn die Leitung der Kita hat ihr in den Corona-Wochen eine arbeitsintensive Zeit beschert, denn: "Keiner hat ja irgendwelche fertigen Konzepte in der Tasche." Da sei die Zusammenarbeit mit dem Träger, der Stadt Mosbach, die Organisation der Notgruppe, die Personalplanung, der Gesprächsbedarf der Familien, die Information des Elternbeirats und die sich ständig verändernden Vorgaben, die die Politik stelle. Also war man aktiv und kreativ als Team.

Im Laufe der letzten Wochen hat jede Bezugserzieherin "ihre" Familien angerufen und nachgefragt, wie es ihnen mit der Kita-Schließung ergeht. Dabei erfuhren die Pädagoginnen auch: "Wir wissen, wie gut Sie in dieser außergewöhnlichen Situation organisiert sind und wie schnell Sie auf die Schließung der Kita und der Schulen reagiert haben." Sabrina Berberich hat in einer ersten Telefonrunde von vielen die Rückmeldung bekommen, wie positiv sie diese Zeit für sich als Familie erleben. Sie hat aber auch von den Herausforderungen gehört, denen sich Eltern durch die Mehrfachbeanspruchung ausgesetzt sehen. Jetzt läuft die zweite Gesprächsrunde, und die Erzieherinnen spüren: "Das Mitteilungsbedürfnis ist groß und die Sehnsucht der Kinder nach ihren Freunden ebenso." Was die Erzieherinnen besonders freut: "Wir haben keinerlei verärgerte Reaktionen auf die Schließung der Kita erlebt."

Auf der Homepage steht jetzt ganz oben eine "Corona-Seite", die Anregungen gibt für Experimente, Bastel- und Spielideen, ein Fingerspiel und Literaturtipps. Sogar eine frisch verfasste Geschichte zur Corona-Thematik ist verlinkt, geschrieben für Kinder, die "viel mehr mitbekommen, als man denkt". Katrin Glenz von der Musikschule Mosbach kann zwar keinen "Musikgarten" für die Dreijährigen im Kindergarten anbieten wie sonst, aber das Programm und weitere Tipps für musikalisch-spielerischen Zeitvertreib laufen nun über den Bildschirm.

Auf die nächsten beiden Phasen sind nun alle sehr gespannt, Projekte geplant, Gespräche vorbereitet. "Jetzt fehlen nur noch die Kinder und Eltern, damit wir das auch umsetzen können." Und wenn auch nichts aus dem ausgemisteten Büroschrank geworden ist, so hinterlassen die Corona-Regelungen und -Einschränkungen doch etwas Gutes: "Die ganze Kita blitzt und blinkt, wir haben neue Spielstationen vorbereitet, und im Garten gibt es jetzt eine Schuhputzstation, damit die Kinder ihre Gummistiefel von der lehmigen Erde befreien können."