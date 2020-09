Von Barbara Nolten-Casado

Zwingenberg im Festspielmodus: die Fremdenzimmer des beschaulichen Ortes im Neckartal sind bereits von Künstlern aus allen Teilen der Republik bezogen. Ob Feuerwache, Rathaussaal oder Turnhalle - allüberall ergießt sich in diesen Tagen Musik und Gesang aus geöffneten Fenstern durch Straßen und Gassen. Die Kostümschneiderinnen lassen in der alten Schlossküche ihre Nadeln durch bunte Stoffe huschen. Und im Hof des Großherzoglichen Schlosses hoch über dem Neckar harren bereits Zuschauertribünen und eine noch kahle Bühne der Dinge, die da kommen sollen. Am Wochenende haben die szenischen Proben für die beiden Hauptproduktionen der diesjährigen Spielzeit begonnen: Carl Maria von Webers "Freischütz" und die weltweit gefeierte Musical-Adaption des Romans von Robert Louis Stevenson "Jekyll and Hyde".

So ist der Hof des Schlosses derer von Baden am Samstag und Sonntag zunächst fest in schwäbischer Hand. Intendant Rainer Roos aus Stuttgart schwingt das musikalische Zepter bei der Freischütz-Probe. Die Oberhoheit über das Geschehen auf der Bühne hat der von der rauen Alb stammende Schauspieler und Comedian Michael Gaedt übernommen. Die Zwingenberger "Hausoper" in Szene zu setzen, ist er angetreten. Und: es wird ein ganz besonderer Freischütz werden, einer, wie ihn Zwingenberg noch nie gesehen hat - daran lässt das Duo Roos/Gaedt keinen Zweifel. Bevor das hochkarätig besetzte Solistenensemble und der Chor aus ambitionierten Sängern der Region allerdings die ersten Schritte auf die Bühne setzen dürfen, will Regie-Debütant Gaedt ihnen zunächst sein Konzept darlegen. Bühnenbildnerin Elin Doka veranschaulicht seine Ausführungen anhand eines Modells des geplanten Bühnenaufbaus. Für Biedermeierplüsch und Jägerromantik ist darin freilich gar kein Platz. Was also tun mit der alles beherrschenden Schlosskulisse? Und wo lassen sich Waldschenke und Wolfsschlucht verorten? Die Idee: "Hier steht a kloner Rummelplatz…" - mit Schießbude und Geisterbahn und also doch irgendwie allem, was es für einen richtigen "Freischütz" braucht. Und bei den Requisiten, da wird Gaedt natürlich auch ein wenig selbst mit Hand anlegen. 35 Jahre lang hat der passionierte Tüftler seine Comedy-Show "Die Kleine Tierschau" mit den Produkten seiner Bastlerleidenschaft bestückt. Wie könnte das in Zwingenberg anders sein?

Viel habe er vor, lässt er noch wissen. Und "mir könnet einen Riesenspaß haben". Dann scheucht er die Sänger in "Grüpple" auf die Bühne… Der Spaß beginnt!

Szenenwechsel. Am Sonntagnachmittag begrüßt Intendant Roos die Musical-Mannschaft im Schlosshof. Während die Freischützler tagsüber unter heißer Julisonne auf der Bühne brutzelten, haben sie in der örtlichen Turnhalle schweißtreibende Choreografien für "Jekyll and Hyde" einstudiert. Nun lagert man sich zu Füßen des Schildturms, um den Informationen von Regisseurin Anja Kühnhold zu lauschen. Vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse handle das Stück, berichtet sie, von unterdrückter Freiheit und dem Versuch, mithilfe der Wissenschaft die Menschen von ihrem Getriebensein zu befreien. Mit Licht und wenigen Requisiten werde man die Orte der Handlung im London des späten 19. Jahrhundert auf der Bühne definieren, lässt Bühnenbildnerin Elin Doka wissen. "Die Masse an Menschen ist das eigentliche Bühnenbild", erläutert eine Kostümbildnerin, die mit den von ihr gestalteten Kostümen das Flair des viktorianischen Zeitalters in den Schlosshof zaubern wird. Rainer Roos schreitet zum E-Piano: die musikalische Probe beginnt.