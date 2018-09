Zwingenberg. (ar) Der offiziellen Begrüßung und den guten Wünschen fürs neue Amt folgte eine kurze Amtszeit: Nach nur zweieinhalb Monaten trennten sich überraschend Intendant Guido Baehr und die Schlossfestspiele Zwingenberg. Der Grund der "einvernehmlichen Trennung": Die räumliche Distanz zum Festspielort ist dem vom Saarländischen Staatstheater Saarbrücken nach Linz an die Anton-Bruckner-Universität gewechselten Sänger und Dozenten zu groß. Dies teilte der Vorsitzende des Trägervereins der Schlossfestspiele, der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Achim Brötel, mit.

Die künstlerische Leitung soll nun interimsweise der ehemalige Zwingenberger Intendant Karsten Huschke vom Theater Koblenz übernehmen.

Änderungen am Spielplan von Guido Baehrs vermeintlich erster Saison werden nicht vorgenommen; es bleibt also beim "Freischütz" von Carl Maria von Weber und der Strauß-Operette "Die Fledermaus". Auch die in diesem Jahr eingeführte Verkürzung der Spielzeit auf eine Woche mit zwei Wochenenden soll beibehalten werden.

Details für die Suche nach einem neuen Intendanten werden voraussichtlich erst im kommenden Februar im Rahmen einer Vorstandssitzung des Trägervereins der Schlossfestspiele Zwingenberg festgelegt.

Im Jahr 2007 hatte Karsten Huschke die Intendanz in Zwingenberg übernommen. Der Wechsel von Huschke zu Baehr war seit 2011 vorgesehen, wurde dann nach Abschluss der erfolgreichen Spielzeit 2012 vollzogen und nun wieder rückgängig gemacht.