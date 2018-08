Die Beteiligung der Gemeinde Neckarzimmern an den Betriebskosten des evangelischen Kindergartens wurde in einem neuem Vertrag geregelt, dem der Gemeinderat zustimmte.Foto: Hermann Keil

Neckarzimmern. (hke) Mit einem sehr positiven Verlauf des Jahres 2011 hatte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen. Bürgermeister Christian Stuber legte dem Gremium den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2011 vor und stellte fest, dass man insgesamt von einem außerordentlich guten Ergebnis sprechen könne. Letztlich konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 793 000 Euro erreicht werden. Ursprünglich war man von 393 000 Euro ausgegangen. Somit erreiche man erneut die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung.

Ebenfalls bemerkenswert sei, dass die allgemeinen Rücklage um rund 761.000 Euro aufgestockt werden konnte und nun auf rund 1,4 Mio. Euro angewachsen sei. Darüber hinaus ist auch 2011 die Verschuldung leicht zurückgegangen und beträgt noch rund 1,03 Mio. Euro. Stuber machte deutlich, dass neben den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einmal mehr eine vorausschauende und verantwortungsbewusste Ausgabenpolitik des Gemeinderates für diese erfreuliche Entwicklung verantwortlich sei. Er bedankte sich bei den Räten für das konstruktive Zusammenwirken. Gleichwohl könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Zuschusstöpfe auch in den kommenden Jahren so üppig gefüllt sein werden. Schon sehr bald werde die Gemeinde für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen die vorhandenen Rücklagen benötigen. Er gab sich jedoch zuversichtlich, dass auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden könnten und sah die Gemeinde auf einem guten Weg.

Dem stimmte der Sprecher der CDU/BL, Hermann Keil, zu und bedankte sich bei Bürgermeister, Verwaltung und Bauhof für die erfolgreiche Arbeit. Neben der Tatsache, dass die finanzielle Lage verbessert werden konnte, war es aus seiner Sicht darüber hinaus beachtlich, dass die Gemeinde mit konkreten Maßnahmen weiterentwickelt wurde. Beispielhaft nannte er die Erneuerung der Friedhofstreppe und die Einrichtung einer dritten Betreuungsgruppe sowie die Beteiligung an der Netzgesellschaft zur Übernahme des Stromnetzes. Bevor das Gremium dem Rechenschaftsbericht zustimmte, erläuterte Tanja Fuss von der Kämmerei der Stadt Mosbach das Zahlenwerk.

Weiter befasste sich das Gremium mit einem Vertragsentwurf zwischen der Gemeinde und der örtlichen Kirchengemeinde. Bereits bisher besteht für den Betrieb des evangelischen Kindergartens eine Vereinbarung zur Finanzierung der Einrichtung. Aufgrund gestiegener Kosten und geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen war eine Neufassung des zehn Jahre alten Vertrags erforderlich. Nachdem es im Vorfeld schon Gespräche gegeben hatte, beriet nun der Gemeinderat über den vorgelegten Entwurf. Aufgrund der Tatsache, dass neben höheren Personalkosten auch die im vergangenen Jahr zusätzlich eingerichtete dritte Gruppe vollumfänglich von der Gemeinde übernommen wurde, erhöht sich der Anteil an den Betriebskosten für den Kindergarten auf über 90 %.

Für das kommende Jahr werden demnach für den Betrieb des Kindergartens Kosten in Höhe von rund 250 000 Euro erwartet. Bürgermeister Stuber betonte, dass neben diesen Kosten noch zusätzliche Ausgleichszahlungen an Gemeinden zu entrichten seien, die Kinder aus Neckarzimmern in ihren Einrichtungen betreuten. Hier müssten weitere 20 000 Euro eingeplant werden.

Weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr zum 1.8.2013 seien zudem möglich, so der Bürgermeister. Darüber hinaus sieht der Vertrag zur Entlastung der Kirchengemeinde die Übernahme der Geschäftsführung durch den ev. Verwaltungszweckverband vor.

In durchaus kritischen Wortmeldungen machten die Räte deutlich, dass der Gemeindehaushalt durch die zusätzlichen Kosten für den Kindergartenbetrieb erheblich belastet werde. Die Ausgaben für die Kinderbetreuung sei zweifelsohne eine wichtige Investition. Auch werde im örtlichen Kindergarten sehr gute Betreuungsarbeit geleistet. Es müsse jedoch darauf geachtet werden, dass die Gemeinde auf Dauer nicht überfordert werde. Es sei wichtig, dass beide Vertragspartner im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Herausforderungen im Betreuungsbereich auch künftig gemeinsam bewältigen. Das Gremium stimmte dem Vertragsentwurf mehrheitlich zu.