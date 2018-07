Der Lehrer als Teil der Gemeinschaft: In der Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim ist das erste Jahr als Gemeinschaftsschule zu Ende gegangen. Die Schulleitung zieht ein positives Fazit.

Von Stephanie Kern

Haßmersheim. Sie wollten einen guten Start und ein erfolgreiches erstes Jahr. "Und das ist uns auch gelungen", sind Lieselotte Pabst und Veronika Höning überzeugt. Die beiden Lehrerinnen leiten die Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim, und hier ist vor wenigen Tagen das erste Schuljahr als Gemeinschaftsschule zu Ende gegangen.

Eher schleppend verlief im vergangenen Jahr noch die Anmeldung für die fünften Klassen. 40 Schüler waren es am Ende, die ein Gemeinschaftsschul-Zeugnis erhielten. 41 Anmeldungen hat man für das neue Schuljahr nun auf Anhieb zusammen. Daran merke man, dass die Gemeinschaftsschule bekannter wird. "Die Rückmeldungen der Eltern waren sehr positiv, die der Kinder durchaus differenziert", berichtet Rektorin Lieselotte Pabst. "Die Schüler haben gemerkt, dass sie die Leistung selbstständig erbringen müssen - und daran mussten sie sich gewöhnen." Unterm Strich, da sind sich die Pädagoginnen sicher, habe es den Kindern aber sehr viel gebracht, das selbsttätige Lernen. "Man kann nicht sagen, dass sich jedes Kind verbessert hat, aber jedes Kind hat sich in seinem Arbeitsverhalten verändert", bilanziert Pabst.

Unterrichtet wird an der Haßmersheimer Gemeinschaftsschule nach dem Bildungsplan der Realschule, die Kinder können verschiedene Niveaustufen wählen, und vermittelt wird das Ganze in so genannten Lernpaketen. Und da sei auch der individuelle Erfolg für die Gruppe förderlich. Veronika Höning: "Wir brauchen die guten Schüler, um unser Konzept hier zu verwirklichen." Und dazu zählen in Haßmersheim auch die Lehrer. "Man darf nicht verhehlen, dass es eine größere Arbeitsbelastung für die Kollegen bedeutet, das muss man im Blick behalten", erklärt Lieselotte Pabst.

Und so hat man schon die erste Konsequenz gezogen: Statt wöchentlicher Gespräche mit jedem Schüler, finden diese nur alle zwei Wochen statt. Die Eltern werden durch das Lerntagebuch aber weiterhin jede Woche über die Fortschritte ihres Kindes informiert. Neu im kommenden Schuljahr ist auch eine Gymnasiallehrkraft für Französisch in Klasse sechs. Und bei den neuen Fünfern soll es auch eine räumliche Veränderung geben: Die Klassenzimmer sollen nebeneinander liegen und die Türen geöffnet bleiben. Neu sind auch die sechs Schüler, die zwar als Außenklasse der Schwarzbach-Schule gelten, jedoch im "normalen" Gemeinschaftsschul-Unterricht integriert werden.

Bleibt noch die Frage nach den Leistungskontrollen. Deren Zeitpunkt können die Schüler in einem gewissen Zeitraum ja selbst wählen. "Es wäre gelogen, zu sagen, dass 100 Prozent immer 100 Prozent lernen wollen. Aber was wir gemerkt haben: Lernerfolg ist für die Schüler positiv", erläutert Lieselotte Pabst. Und die Kinder werden so ganz nebenbei selbstständiger. "Ich denke, das Selbstvertrauen und die Fähigkeit zur Selbstkritik wachsen auch", fügt die Schulleiterin noch hinzu.

Dass die Schülerinnen und Schüler sich in Haßmersheim so individuell entwickeln können, dafür sind die "Schul-Chefinnen" vor allem der Gemeinde Haßmersheim (auch nach dem Bürgermeister-Wechsel) und auch den Kollegen, die viel ihrer Freizeit opfern, dankbar. "Heute heißt die Schule nur noch Schule. Aber es geht darum, in Gemeinschaft zusammen zu leben. Das allerwichtigste an unserem Konzept ist, an einem Strang zu ziehen", sagt Veronika Höning. Und das betreffe Lehrer und Schüler gleichermaßen - auch damit das nächste Schuljahr wieder ein erfolgreiches wird.

Weitere Informationen im Internet unter: www.fhs-hassmersheim.de