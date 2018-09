Von Claus-Peter Jordan

Obrigheim. In der Februarsitzung des Gemeinderats Obrigheim war die Einbringung des Haushaltsplanes 2017 durch Bürgermeister Achim Walter zentraler Tagesordnungspunkt. In seiner Rede ging er auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ein und lobte das Team um Kämmerer Sienholz, das in einem Kraftakt die komplette Buchhaltungssystematik auf "Doppik" umgestellt habe. Der Ergebnishaushalt weist ca. 12 Millionen Euro auf und der Finanzhaushalt 14 Mio. Euro. Erfreulich sei, dass ein positives Ergebnis von 109.000 Euro geplant sei.

Bei den Investitionen nannte Walter als Schwerpunkte den Bereich der Kindergärten (bedarfsgerechter Ausbau angesichts starker Nachfrage von Familien), ferner den Bereich Jugendarbeit und natürlich die Schulen. Man warte auf die Genehmigung eines Antrags der Gemeinde und der Grund- und Gemeinschaftsschule auf Errichtung einer optionalen Ganztagesschule durch die Kultusbehörde des Landes. Für weitere Verbesserungen des Schulstandorts seien die Erneuerung der Schulküche der Gemeinschaftsschule, ein neues Raumkonzept sowie die Regelung der Schulkinderbetreuung in den Randzeiten vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2017 seien außerdem die Fertigstellung der Mörtelsteiner Sporthalle, die Erneuerung der veralteten Elektrik im Rathaus und eine Bedachung des Bereichs vor der Aussegnungshalle in Asbach sowie kostenintensive Straßen- und Tiefbaumaßnahmen vorgesehen. Mit Dankesworten an die Gemeinderäte und an die Mitarbeiter in der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger schloss Walter seine Rede zur Einbringung des Haushaltsplans für 2017.

Es folgten detaillierte Erläuterungen von Kämmerer Thorsten Sienholz, der mit der Information über eine unveränderte Höhe der Steuersätze das zentrale Sitzungsthema beendete.

Zur Förderung partnerschaftlicher Veranstaltungen beschlossen die Räte, bei Fahrten von Obrigheimer Vereinen und Organisationen nach Krsko/Slowenien und nach Chantepie/Frankreich einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 70 Euro pro Teilnehmer zu gewähren. Gleiches gilt bei Gastbesuchen. Hier werden die hiesigen Gastgeber mit 70 Euro pro ausländischem Besucher unterstützt.

Im abschließenden Tagesordnungspunkt wurden von Seiten der Gemeinderäte Punkte wie Verkehrsschau, Geschwindigkeitsüberwachung oder auch nötige Unterhaltungsmaßnahmen bei Gebäuden der Gemeinde angesprochen.

Eingangs hatte der Rat einem Bauantrag zugestimmt und so die Genehmigung erteilt zur Umnutzung bestehender Verkaufs- und Lagerflächen in eine Produktionsstätte in einem Industriegebiet der Gemeinde Obrigheim.