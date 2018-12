Neckar-Odenwald-Kreis. (wd) In der Flüchtlingskrise wirft Landrat Dr. Achim Brötel der Europäischen Gemeinschaft, Bund, Land und Regierungspräsidium klägliches Versagen vor. Kreise und Kommunen würden mit dem Problem allein gelassen. Dagegen zeigten der Landkreis, die Städte und Gemeinden sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer ein Herz für die Flüchtlinge. Vor dem Kreistag erklärte der Landrat gestern in Mudau, dass die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen sich auch im Kreishaushalt 2016 deutlich niederschlage: Die dafür nötigen Aufwendungen würden sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln.

Kauf, Bau oder Anmietung von Gebäuden müssen vorfinanziert werden und belasten den Finanzhaushalt des Kreises für 2016 mit 12,7 Mio. Euro, für die man "tröpfchenweise" das Geld vom Land zurückerhalte. Im Neckar-Odenwald-Kreis gehe das fast komplett über die Neuverschuldung. Falls die Zugangszahlen weiter steigen, komme der Landkreis 2016 um einen Nachtragshaushalt nicht herum.

Brötel dankte Kreiskämmerer Michael Schork und seinem Team, dass er trotz der vielen Unwägbarkeiten rechtzeitig einen belastbaren Haushaltsentwurf hinbekommen habe. In seiner Rede wollte der Landrat eine ehrliche Antwort auf die Frage geben: "Werden wir die gewaltigen Aufgaben und Herausforderungen, die vor uns liegen, auch inhaltlich meistern und die finanziellen Lasten tatsächlich schultern können ohne uns selbst zu übernehmen?"

Falls 2016 weitere 800 000 Personen bundesweit kämen, würde das für den Landkreis bedeuten, dass dann erneut über 1600 weitere Erst- und Folgeantragsteller im Rahmen der vorläufigen Unterbringung aufgenommen werden müssten. 2016 seien im Haushalt für die steigende Zahl von Flüchtlingen deutlich höhere Aufwendungen vorgesehen. Für diesen Bereich seinen allein schon 16,9 Mio. Euro veranschlagt. Dazu kommen interne Leistungsverrechnungen von 1,1 Mio. Euro, was sich dann in der Summe auf rund 18 Mio. Euro addiere. 16,2 Mio. Euro erhalte man als Pauschale zurück. Somit verbleibe ein ungedeckter Nettoressourcenbedarf zu Lasten des Kreishaushaltes von knapp 1,8 Mio. Euro.

Ein großer Teil der Flüchtlinge werde zudem auf längere Zeit bleiben. Für diese brauche man aber nicht nur kurzfristige Unterbringungs- und Versorgungsangebote, sondern auch gezielte Hilfen wie Sprach-, Ausbildungs- und Berufsförderung. Nur so könne eine langfristige Integration auch gelingen.

Es zeichne sich allerdings deutlich ab, dass der Staat auch hier nicht alles alleine schaffen könne. "Wir werden deshalb weiterhin die Unterstützung vieler ehrenamtlich tätiger Menschen brauchen", erklärte Brötel, der sich bei den vielen Helfern ausdrücklich bedankte.

Aber der Landrat warnte eindringlich: Man dürfe das Ehrenamt auf Dauer nicht überfordern, wenn man vermeiden wolle, dass die Willkommenskultur der ersten Tage und Wochen später nur noch Enttäuschte zurücklasse. Haupthindernis für eine Arbeitsintegration seien fehlende Sprachkenntnisse. Ziel sei es deshalb, die anerkannten Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen in Sprachkursen weiterzubilden und damit Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Brötel sieht in der kommunalen Anschlussunterbringung in den Gemeinden die besondere Herausforderung der Zukunft. Vom Land erwartet er beispielsweise, dass es seiner Verantwortungsgemeinschaft gegenüber der Gemeinde Hardheim gerecht werde und nach Alternativen suche, um Belastungen, die das erträgliche Maß übersteigen, zu vermeiden oder abzumildern. Den Landrat treibt besonders die Sorge um, dass man zunehmend an Grenzen innerhalb der Köpfe stößt. "Die Menschen haben nämlich schlicht Angst davor, dass da etwas auf uns zukommt, was uns am Ende überfordert oder gar überrollt".

Für das Versagen von Bund und Land nahm Brötel die Bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung in der Hardheimer Kaserne als Beispiel. Selbst einen Monat nach dem Erstbezug sei noch nicht einmal die Hälfte der Flüchtlinge dort auch nur registriert oder erkennungsdienstlich behandelt oder ordnungsgemäß untersucht. Wenn man so, wie es das Regierungspräsidium und das Integrationsministerium hier gemacht habe, mehr Chaos als Ordnung verursache und eine ganze Gemeinde anschließend mit einem Haufen ungelöster Probleme schlichtweg allein lasse, brauche man sich auch nicht wundern, dass es entsprechende Reaktionen vor Ort gebe.