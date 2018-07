Von Pia Geimer

Mosbach. Noch am Nachmittag hatte man buchstäblich schwarz gesehen im Mosbacher Hospitalhof, als der Himmel beim Soundcheck von "Café del Mundo" die Schleusen öffnete. Aber vielleicht hatten tatsächlich die Wolken vor so viel geballter Gitarrenpower kapituliert und sich gerade noch rechtzeitig verzogen, sodass die Besucher bei fast spanischem Sommerwetter einen unglaublich intensiven Abend mit den beiden sympathischen Gitarristen erleben durften.

Vor elf Jahren waren sie das letzte Mal im Mosbacher Sommer zu Gast, berichtete Jan Pascal, der auch die Moderation des Abends übernahm. Seit 2007 sind er und sein junger Kollege Alexander Kilian gemeinsam unterwegs und geben im Jahr etwa 120 Konzerte mit überwiegend selbst komponierten Stücken. Und das tun sie mit einer unfasslichen Energie und vor allem mit einer wunderbaren gegenseitigen Zugewandtheit, die auch unter professionellen Duos ziemlich einzigartig ist.

Im besten Sinne stacheln sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen an, testen auch schon einmal, wie schnell eine besonders virtuose Stelle werden kann, ohne natürlich je an irgendwelche Grenzen zu stoßen. Das war ein wahres Fest der spanischen Gitarre, das die beiden da im Hospitalhof kredenzten. Die gut zwei Stunden mit "Café del Mundo" vergingen wie im Fluge, man hätte ihnen gerne noch viel länger zuhören mögen.

Es ist nicht einfach nur spanische Flamencomusik, was die beiden spielen. Ihr Repertoire ist vielfältig und sehr abwechslungsreich, von den fetzigen, fast perkussiven spanischen Tanzrhythmen bis zur bittersüßen Ballade oder wunderschön arrangierter Orchestermusik von Manuel de Falla oder Astor Piazzolla. Die meisten ihrer Eigenkompositionen entstehen auf Reisen und enthalten immer auch eine ordentliche Portion des Lebensgefühls, das sie in dieser Stadt, in dieser Landschaft aufgesogen haben.

Für die beiden Musiker ist das Gitarrespielen und musizierend unterwegs zu sein eine Lebensform, die sie wirklich genießen können und die sie als sehr bereichernd empfinden, nicht zuletzt wegen der vielfältigen Begegnungen mit Menschen und ihren Geschichten. Jan Pascal und Alexander Kilian verbindet eine gemeinsame Passion, und das spürt man, wenn man sie als "Café del Mundo" auf der Bühne in Aktion erlebt. Ihre Stücke entwickeln sich beim Spielen weiter, geraten immer mal wieder ein wenig anders und strahlen bei aller Virtuosität eine fröhliche Lockerheit und innere Lebendigkeit aus, von der sich auch das Publikum im Hospitalhof anstecken ließ.

Die meisten Stücke gibt es inzwischen auch auf den drei Alben zum Nachhören, die die beiden miteinander komponiert und eingespielt haben. "La Fiesta" und "Buleria" - unverkennbar spanisch vom Stil her, hinter dem Titel "Schenk mir einen letzten Sonntag" steckt eine melancholische Liebesgeschichte aus Polen, die sie zu einem bittersüßen polnischen Tango verarbeitet haben. "Spread Your Wings", übrigens ein Stück mit einem wunderbaren philosophischen Kern, entstand in der Toscana, "Leon dormido" am Fuße eines spanischen Berges, den sie eigentlich besteigen wollten, dann aber den Warnungen der Einheimischen gefolgt waren, die sie vor der Gefährlichkeit des "schlafenden Löwen" für Bergsteiger gewarnt hatten.

Das ist Weltmusik auf Weltniveau! Die Geschichten und Begegnungen hinter den Stücken konnten in der Moderation nur kurz angedeutet werden, aber sie machen bei "Café del Mundo" das Salz in der Suppe aus. Auch die Arrangements bekannter Stücke sind brillant gemacht: Manuel de Fallas "La vida breva" oder der grandiose "Libertango" von Astor Piazzolla klingen, als seien sie für zwei Flamencogitarren erdacht worden.

Mehrmals schlug das "Applausometer" im Hospitalhof maximal aus, es folgten mehrere Zugaben, die letzte davon absolvierten die beiden Musiker auf der Bühnenkante sitzend ganz nah am Publikum. Ein elektrisierender "Dance of Joy", für den es stehende Ovationen gab - ganz große Klasse!