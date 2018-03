In Mosbach wird gebaut - unter anderem am Kreisverkehr in der Heidelberger Straße in Neckarelz. Unter dem Titel ''Mosbach baut'' hielt OB Michael Jann in der jüngsten Gemeinderatssitzung seine Etatrede zur Einbringung des Haushalts 2014. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Mosbach. Unter dem Motto "Mosbach blüht" lockte die Landesgartenschau 1997 zahlreiche Gäste in die Stadt. In Anlehnung daran brachte Oberbürgermeister Michael Jann am Mittwochabend den Haushalt 2014 unter dem Motto "Mosbach baut" ein. Mit einem Gesamtvolumen von 76,1 Millionen Euro bewegt er sich in etwa auf Vorjahresniveau. Die Verschuldung soll sich um 3,9 Millionen Euro erhöhen.

Die Baustelle am Gartenweg dürfte die Auffälligste sein, doch an vielen weiteren Orten im Stadtgebiet entsteht Neues. Und das soll 2014 so weiter gehen. Zwar könnte der Vermögenshaushalt im nächsten Jahr mit 9,5 Millionen Euro um 6,9 Prozent kleiner ausfallen als im Jahr zuvor. Verglichen mit anderen Jahren würde sich das Volumen aber immer noch auf einem hohen Niveau bewegen. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich nach den momentanen Plänen auf 66,6 Millionen Euro. Die Ausgaben in diesem Bereich stiegen somit um 1,4 Prozent im Vergleich zu 2013.

Von der Rücklage, die sich momentan auf fünf Millionen Euro beläuft, sollen 1,2 Millionen Euro entnommen werden. Außerdem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,3 Millionen Euro geplant. Nach Abzug der Tilgung würde sich die Verschuldung Mosbachs um 3,9 Millionen Euro erhöhen. Von momentan 27,8 Millionen Euro würde die Verschuldung somit auf über 31 Millionen Euro steigen.

Somit würden Mosbachs Verbindlichkeiten erstmals die Schuldenobergrenze von 28,6 Millionen Euro überschreiten. Dieses Limit hatte der Gemeinderat zusammen mit dem früheren OB Gerhard Lauth im Jahr 2003 vereinbart. Für diese unerfreuliche Entwicklung ist laut Jann die Kombination aus höheren Ausgaben und geringeren Einnahmen verantwortlich. So mache sich die kürzlich erhöhte Kreisumlage im Haushalt negativ bemerkbar. Auf der anderen Seite reduzierten sich die Landeszuschüsse.

Sowohl OB Jann als auch Kämmerer Wolfgang Baur hoffen allerdings, dass sich die Finanzlage Ende 2014 besser darstellt, als es die momentanen Pläne vorsehen. "Diese Hoffnung ist nicht ganz unrealistisch", erklärte Baur auf Nachfrage. So werde sich nach momentanem Stand die Kreditaufnahme für das laufende Haushaltsjahr von zunächst geplanten 1,9 Millionen Euro auf etwa die Hälfte verringern. Zudem sei ein Griff in die Rücklagen - anders als zunächst vorgesehen - wohl nicht notwendig.

Im Verlauf seiner Etatrede ging Jann auf zahlreiche Bauvorhaben ein. Diese betreffen mehrere Schulen: Das Atrium der Waldstadt-Grundschule soll überdacht werden, auch an der Pestalozzi-Realschule sowie an beiden Gymnasien wird gebaut werden. Wichtig ist Jann auch die weitere Sanierung der Innenstadt, unter anderem die Gestaltung des Gartenwegs mit Bahnhofsvorplatz am Käfertörle.

Darüber hinaus sind 900.000 Euro für die Straßenerneuerung eingeplant. In Neckarelz sollen die Herrenwiesen- und die Bahnhofstraße saniert werden. In Diedesheim sind Arbeiten in der Steige zwischen Heidelberger Straße und dem Oberen Herrenweg vorgesehen. Außerdem stehen weitere Pflastersanierungen für die Mosbacher Innenstadt an. Schließlich soll die Mosbacher Straße in Neckarelz inklusive Radweg ausgebaut werden. Ebenfalls 900.000 Euro sollen in die Kanalerneuerung investiert werden.

Stattliche 765.000 Euro soll die Komplettsanierung des Reichenbucher Freibads kosten. 325.000 Euro sind für eine Verbesserung der Internetanbindung in Sattelbach und Reichbuch veranschlagt. Und auch bei den Feuerwehren soll investiert werden: Der Aus- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses der Abteilungswehren Neckarelz und Diedesheim stehe laut OB oben auf der Agenda. Bei allen nötigen Investitionen soll, so Jann, aber die Kultur nicht zu kurz kommen: So sind unter anderem 760.000 Euro für die Mediathek am Quartier an der Bachmühle im Haushalt veranschlagt.