'In den Johannes-Anstalten gab es Gewalt - wie in anderen Einrichtungen ähnlicher Art auch', heißt es in der gestern vorgestellten Studie. Foto: Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Es sind schreckliche Lebensumstände, die die Professorin Cornelia Helfferich schildert. Sie berichtet von unsäglichen hygienischen Zuständen, abgeschlossenen Schlafsälen und von einem System, das auf Autorität und Sanktionen aufgebaut war. Gestern stellte Helfferich den Abschlussbericht der historischen Aufarbeitung "Der Alltag in den 1950er- und 1960er-Jahren in der Johannes-Diakonie und das Vorkommen von Gewalt" vor.

Das Thema Gewalt beschäftige die Johannes-Diakonie seit drei Jahren, ausgelöst durch das Bekanntwerden der Fälle an der Odenwald-Schule und auch durch einen Betroffenen, der seine Geschichte kürzlich der RNZ erzählte, sagten eingangs die Johannes-Diakonie-Vorstände Hanns-Lothar Förschler und Jörg Huber. Und so wurde das Sozialwissenschaftliche Frauen-Forschungs-Institut (Soffi) der Evangelischen Hochschule Freiburg mit der Aufklärung beauftragt.

"Im Wesentlichen stützen wir uns auf Interviews", erklärt Cornelia Helfferich. 32 (ehemalige) Bewohner und zwölf (ehemalige) Mitarbeiter berichteten von ihren Erlebnissen und Beobachtungen. Nur wenige Dokumente gebe es aus der damaligen Zeit. Damit verbunden war auch die Aufforderung an die Johannes-Diakonie, das Archiv auszubauen.

Es habe ein für die damalige Zeit "normales" Ausmaß an Gewalt gegeben - aus heutiger Sicht "schlimme Verhältnisse". Mit einbeziehen wollte Helfferich auch die damaligen Rahmenbedingungen: die große materielle Not, das negative Bild und die Stigmatisierung von Behinderung, die Zunahme der Belegung (1949 waren 42 Personen in den Johannes-Anstalten untergebracht, 1964 waren es mehr als 700) und auch die Zeit der autoritären Erziehung. In den Johannes-Anstalten zu arbeiten, war nicht attraktiv. Dementsprechend habe man "genommen, wenn man kriegte". Eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gab es nicht. Anerkannt wurde, wer seine Gruppe "gut im Griff" hatte.

Neben den Menschen mit Behinderung lebten auch Sozialwaisen in der Einrichtung. "Das ist problematisch, weil sie in dieser stigmatisierten Sonderwelt aufgewachsen sind und in die Kategorie ,Deppen' eingeteilt wurden", so Helfferich.

Das autoritäre und stark regelorientierte System, viele aus heutiger Sicht "problematische" Rituale (wie beispielsweise die Waschsituation), die Abschottung nach außen, die tabuisierte Sexualität und die "Freizeit" benennt die Studie als Ankerpunkte für Gewalt im Alltag der Einrichtung. Helfferich: "Die Bewohner unterschieden zwischen ,streng und gerecht' und mit Ungerechtigkeit verbundener Gewalt." Zwischen körperlicher und psychischer aber auch sexueller Gewalt, Vernachlässigung und struktureller Gewalt lasse sich nicht immer sauber trennen, berichtete Sozialpädagoge Michael Kramer.

Die Studie benennt Gewalt unter Bewohnern, Gewalt. die von Mitarbeitern (nicht nur von Betreuern) ausging und auch Gewalt von Bewohnern gegenüber Mitarbeitern, oft als Gegenwehr. Der strukturellen Gewalt konnte sich keiner entziehen: Um 19 Uhr mussten die Bewohner zu Bett gehen, die Räume wurden verschlossen, die Jalousien heruntergelassen. Um die Notdurft zu verrichten, wurde ein Blecheimer aufgestellt, den die Bewohner dann auch noch selbst leeren mussten.

Geändert habe sich die Situation in Mosbach und Schwarzach Mitte der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre - auch durch bauliche Veränderungen. "Wir können nur einen Teil abbilden", räumte Helfferich abschließend ein, aber: "Es ist die Aufgabe, sich dem, was wir gerne verdrängen, zu stellen." Und das wollten auch Hanns-Lothar Förschler und Jörg Huber: "Dass es eine dunkle Zeit war, was unser Haus betrifft, das ist jetzt klar."

Dennoch will Huber auch heute keine "Entwarnung" geben: "Ein hundertprozentiges gewaltfreies Miteinander wird es realistisch gesehen nicht geben." Falls Fälle bekannt würden, gebe es eine "Null-Toleranz-Haltung". Und Kerstin Wolff, Fachbereichsleiterin Bildung der Johannes-Diakonie, bekräftigt: "Wir verpflichten uns in unserem Arbeitsvertrag, die Menschen, die hier leben, zu beschützen."