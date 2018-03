Robern. (cbe) Kleine Orte ohne Nahversorgung sind nicht besonders geeignet, um Flüchtlinge unterzubringen - so lautete und lautet zum Teil immer noch die Meinung einiger Personen. Doch die stetig steigende Zahl der Asylbewerber im Neckar-Odenwald-Kreis lässt dem Landratsamt keine Wahl.

Nachdem vor wenigen Wochen beispielsweise bekannt wurde, dass die "Linde" in Schollbrunn sowie die "Post" in Waldkatzenbach zur Unterbringung genutzt werden, wird nun ein weiteres Gasthaus aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Der ehemalige Gasthof "Löwen" in Robern soll in Zukunft bis zu 40 Flüchtlinge beherbergen.

"Der Landkreis wird das Gebäude erwerben und baulich ertüchtigen. Die Erstbelegung soll Ende September erfolgen", lautete die knappe Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Weitere Details der Planungen sollen am Montag, 17. August, um 18 Uhr in einer Bürgerinformationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Robern bekannt gegeben werden.

Bereits gestern war die Nachricht in ganz Robern Thema: "Bei mir steht das Telefon nicht mehr still", berichtet Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann. Niemand habe etwas gegen die Flüchtlinge, betont er. Schließlich gebe es in Robern bereits zwei sehr gut integrierte Syrer (die RNZ berichtete) sowie eine sechsköpfige Familie in Fahrenbach, ebenfalls aus Syrien.

Viele Anrufer würden aber auch Skepsis äußern. Zum einen ob der schon erwähnten fehlenden Nahversorgung - in Robern gibt es lediglich einen Bäckerladen direkt neben dem "Löwen".

Zum Zweiten bereite einigen Robernern die Zahl der Flüchtlinge Sorge: 40 Asylbewerber auf rund 680 Einwohner sei "nicht wenig", erklärt auch Wittmann und spricht in diesem Zusammenhang von "einer Riesenbelastung für Robern".

Vor diesem Hintergrund wünschten sich die Roberner möglichst viele Familien und wenige Einzelpersonen, da diese einfacher zu integrieren seien, erklärt der Fahrenbacher Bürgermeister. "Aber ich weiß, das sagen alle Gemeinden", fügt er hinzu.

Neben Skepsis gebe es aber auch Hilfsangebote: "Ich bekomme E-Mails, in denen Leute fragen, ob sie was tun können", berichtet Wittmann. Aus dieser Hilfsbereitschaft soll deshalb in absehbarer Zeit auch ein Helferkreis entstehen. Das Deutsche Rote Kreuz in Trienz habe hier bereits signalisiert, die Koordination der Ehrenamtlichen übernehmen zu wollen.

Positiv bewertet Wittmann die Entscheidung des Kreises, das Gebäude zu kaufen. Dies sei eine gute Voraussetzung für Planungen, falls die Flüchtlinge irgendwann wieder auszögen. Zuletzt war das Haus wohl im Besitz eines eher undurchschaubaren Investors aus Frankfurt. Getan hat sich unter dessen Regie allerdings wenig bis gar nichts: Im Schaukasten hängt noch ein verblichener Zettel, der Renovierungsarbeiten bis zum 1. Oktober 2011 ankündigt. Gehalten von Magneten, die bereits rosten.