Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Gerade jetzt - im heraufziehenden Abitur-Stress - zeigt sich erneut, was Bildungspartnerschaften vermögen: Der Marketing-Workshop an der Dualen Hochschule vertieft für APG-Schüler des Neigungsfachs Wirtschaft das Wissen vor den Prüfungen. "Marketing ist nämlich Sternchenthema 2014 für die Abiturienten", stellte Richard Zöller ein Beispiel für die praktische Umsetzung der Bildungspartnerschaft (hier zwischen dem Gymnasium und der Dualen Hochschule) vor, die bereits im dritten Jahr mit Leben erfüllt wird. Zöller ist Deutschlehrer am Auguste-Pattberg-Gymnasium und koordiniert die Projekte der Schule mit den bisher drei Bildungspartnern DHBW, Sparkasse Neckartal-Odenwald und Johannes-Diakonie.

Seit diese Form der Zusammenarbeit im Jahr 2011 am APG begonnen hat, die Schülern die Möglichkeit bietet, praktisch, aus anderem Blickwinkel und berufsorientiert zu lernen, sind 37 Projekte realisiert worden. "Eine ungeheure Motivation für die Schüler", befand APG-Schulleiterin Regine Schmock. Aber nicht nur die Gymnasiasten profitieren. Das wurde anlässlich der Verlängerung aller Verträge klar, die vor drei Jahren unterzeichnet wurden. Dazu waren nicht nur die hohen Repräsentanten der Bildungs-, Bank- und Sozialeinrichtungen - Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann für die DHBW, Clemens Throm für die Sparkasse und Jörg Huber für die Johannes-Diakonie - erschienen, sondern auch die jeweiligen Koordinatoren.

Von den bildungspartnerschaftlichen Aktivitäten in der Johannes-Diakonie erzählte Steven Reres (Leiter der Schwarzbach-Schule) mit großem Enthusiasmus: "Alle lernen, etwa bei wechselseitigen Hospitationstagen, dass es normal ist, verschieden zu sein." Zurzeit seien aus beiden Schulen Jugendliche in einer Skifreizeit in Obertilliach. Sport als Begegnungsebene für Menschen auf unterschiedlichen Lernebenen. Und Tanja Bauer, Ehrenamtskoordinatorin in der diakonischen Einrichtung, konnte von "sehr vielen Bewerbungen für freiwilliges soziales Engagement" berichten. Ein Gewinn für beide Seiten - genau das streben Bildungspartnerschaften an. Für Diakonie-Vorstand Huber erfüllt sich so Inklusion.

Gabriele Schölch, Leiterin der Personalentwicklung bei der Sparkasse, konnte kaum glauben, dass schon drei Jahre um sein sollten. "Die aktive Einbindung motiviert mehr als der reine Lernstoff", zählte sie verschiedene Projekte auf, in die APGler einbezogen wurden. Doch nicht nur Finanztechnisches stand auf dem Plan. Persönlichkeitstrainings oder Rhetorik- und Bewerbungs-Seminare wurden ebenfalls gut angenommen. Das Neueste, das noch 2014 angegangen werden soll, ist ein Business-Knigge-Kurs. Clemens Throm konnte seinerseits vermelden, dass im September mit der APG-Schülerin Sabrina Weinreich eine einstige Projektteilnehmerin "ihr duales Studium bei uns beginnen wird."

Womit der Dritte im bildungspartnerschaftlichen Bunde zum Zuge kam. Prof. Dr. Jörn Redler, Studiengangsleiter BWL-Handel-Marketing, hatte "außerordentlichen Spaß" mit dem Marketing-Workshop für APG-Schüler der Kursstufe 2. Mit "Schnupper-Vorlesungen" will man an der Dualen Hochschule in Bälde vermitteln, wie sich ein Studium anfühlt. "Umgekehrt erfahren wir, wie nachkommende Studentengenerationen ticken." Für beide Seiten kommt was rüber. Für beide Seiten lohnen sich die Bildungspartnerschaften, darin waren sich die Neu-Unterzeichner einig. Auch wenn eine Evaluation erst noch ansteht.

Richard Zöllers Fazit, dass Bildungspartnerschaften nicht nur auf dem Papier stehen, bestätigten alle Anwesenden gern. "Sie leben." Noch ein Stück lebendiger können sich die APG-Verantwortlichen das Mit- und Voneinander-Lernen vorstellen, wenn zum Partner-Trio eine vierte Sparte hinzukäme. Schmock und Zöller suchen noch nach einem Bildungspartner aus der Industrie.