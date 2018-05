Sinsheim. (tk) Lebensqualität für Sterbenskranke zu schaffen ist die Aufgabe der Initiative Palliativ-Versorgung Sinsheim. Bei seiner Generalversammlung konnte der zwei Jahre junge Verein, der sich aus engagierten Bürgern, Ärzten und Pflegekräften zusammensetzt, nicht nur optimistisch Bilanz ziehen. Auch um die Zukunft in der ambulanten und stationären Betreuung ist es voraussichtlich gut bestellt, schilderte Vorsitzende Bärbel Kuhnert-Frey gestern im Gespräch mit der RNZ.

Die Gründung eines so genannten Care-Teams, dem vier Ärzte und erfahrenes Fachpersonal verschiedener Pflegedienste angehören, macht nun die Gründung einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung möglich; 32 Millionen Euro stellen die Krankenkassen derzeit für die sogenannte "SPAV" zur Verfügung; die Hürden sind hoch, unter anderem muss Erfahrung durch die Zahl der Behandlungen dokumentiert und über spezielle Ausbildungen nachgewiesen werden. Ein entsprechender Antrag soll noch vor Ostern gestellt werden, sagte Bärbel Kuhnert-Frey.

Positives gibt es auch zum stationären Bereich am Sinsheimer Krankenhaus zu melden: So soll die dortige Palliativversorgung um ein zusätzliches Zimmer mit zwei Betten erweitert werden. Bereits im vergangenen Juli haben Verein und Betreiber "GRN" dort ein Palliativzimmer eingeweiht, das seit Oktober genutzt wird. Seither habe man 20 Patienten betreut, so Frau Kuhnert-Frey, von denen einige nach Hause entlassen werden konnten. Zehn zusätzliche Wochenstunden für den ärztlichen, 20 für den pflegenden Dienst habe "GRN"-Geschäftsführer Rüdiger Burger für die Erweiterung in Aussicht gestellt. Mittelfristig wünscht sich der Verein, der aktuell 62 Mitglieder zählt, eine Palliativstation am Sinsheimer Krankenhaus.

Starke Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen Jahren habe sich in Vereinsbeitritten, dem Besuch der Veranstaltungen und auch bei den Spenden bemerkbar gemacht: Rund 9500 Euro bekam die Initiative im Jahr 2012 gespendet. Vorträge für interessierte Laien, etwa zum Welthospiztag am 23. Oktober, oder zum Thema "Spiritual Care", wurden überwiegend von Vereinsmigliedern selbst gehalten. Bei Infoständen auf dem Sinsheimer Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt oder auch beim Kunsthandwerkermarkt in Zuzenhausen stellte sich die Initiative vor.