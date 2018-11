Mit ihrer unverfrorenen Spielfreude und ihren skurrilen Ideen begeisterten die sechs Jungs der walisischen Band "Rusty Shackle" das Publikum beim Festival "Folk am Neckar" am Freitag im Neckarelzer Burggraben. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Neckarelz. Die Vielfalt ist es, was Festivals ausmacht, und die Festivalmacher wollen natürlich jedes Jahr aufs Neue zeigen, was die Szene alles hergibt. Und so herrscht an interessanten Musikern kein Mangel, die ihren Weg auch ins kleine Neckarelz finden, das 2013 zum ersten Mal Austragungsort von "Folk am Neckar" war und das immer wieder Weltklasse neben vielversprechenden Newcomerbands vorstellt.

Eine dieser noch recht jungen Formationen eröffnete am Freitagabend das diesjährige Festival im Burggraben. Seit 2012 ist die deutsche Band "Crosswind" gemeinsam unterwegs und begeistert besonders die Fans der leisen Töne im Folk. Man musste also im Burggraben schon genauer hinhören bei "Crosswind", denn das, was Stefan Decker (Tin Whistle, Low Whistles, Irish Flute, Ansagen), Béatrice Wissing (Fiddle, Gesang), Sebastian Landwehr (Gitarre, Concertina, Gesang) und Mario Kuzyna (Gesang, Gitarre) da auf erfrischende, junge, kreative Weise präsentieren, spricht besonders die Fans des traditionellen akustischen Folk an.

Folk am Neckar 2017 - Die Fotogalerie

Da braucht es keine hämmernden Bassbeats oder Drums, die vier bestechen durch andere Qualitäten, ähnlich wie die Klassebands "Cara" oder "Beoga", die auch schon bei "Folk am Neckar" aufgetreten sind: Feine, oft sogar romantische oder auch ein bisschen melancholische Songs aus der Feder des Flötisten Stefan Decker, filigrane Instrumentalstücke. Etwas mehr Klang hätte man vielleicht mit der Abmischung der beiden Gitarren noch heraus holen können, die hier sehr dezent abgenommen waren, wodurch insgesamt im Sound von "Crosswind" auf der großen Bühne ein wenig Tiefe fehlen mochte.

Wie das klingen kann, beweisen die Aufnahmen auf ihrer ersten CD, da sind die tollen Stimmen und der sensible Sound der jungen Band in voller Schönheit zu hören. Die Ausstrahlung der vier Musiker ist auf jeden Fall prima, man spürt, mit welcher Freude sie gemeinsam musizieren. Macht Lust auf mehr!

Pünktlich um halb elf ging es auf der anderen Seite des Tempelhauses mit dem irischen Duo "Scannal" alias Peter Staunton (Accordion und Gesang) und Bréanainn Ó Beaglaoich (Gitarre) dann ganz anders weiter, die vor allem dem tanzwilligen Partyvolk ordentlich einheizten. Sie mixen routiniert schmissige Reels, Slides und Polkas aus der traditionellen Tanzmusik Irlands mit Disco-Pop, Techno, Party-Hits und was ihnen gerade in den Sinn kommt. Und das tun sie interaktiv und mit ansteckender Konsequenz - laut, manchmal auch derb, sodass die Stimmung vor der kleinen Bühne schnell auf Siedetemperatur kam und die Tänzer den gesamten Platz vor den aufgestellten Bänken und Tischen eroberten, wo wie immer auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt wurde.

Der Bedarf an irischem Gerstensaft und anderen kühlen Getränken dürfte nach dem schweißtreibenden Auftritt von "Scannal" sprunghaft angestiegen sein.

Nach kurzer Pause ging es an diesem ersten Festivaltag im Burggraben mit den sechs witzigen Jungs der walisischen Band "Rusty Shackle" in die letzte Runde. Liam Collins, Mathew Barkwick, Owen Emmanuel, Ryan Williams und die Brüder Scott und James McKeon könnten auch eine Boyband sein und spielen einen Stil, den sie selbst als "Folk Roots & Roll" bezeichnen und der vom Magazin "live music scene" einmal als "grubby, ball-waggling" bezeichnet wurde.

Unbefangen lassen sie die Rampensau raus, mit knackigen Drums, vier Gitarren, Banjo, Fiddle und gelegentlich auch Trompete kesselt der Sound ordentlich. Gerne verzeiht man ihnen, wenn nicht immer alles ganz sauber klingt, es geht definitiv ab auf der Bühne bei "Rusty Shackle". Mit ihrer lümmeligen, unverfrorenen Spielfreude und ihren skurrilen Ideen hatten sie das Publikum schnell auf ihrer Seite. Ein gelungener Auftakt zum diesjährigen "Folk am Neckar", über das wir morgen noch berichten werden.