Von Dorothee Lindenberg

Billigheim. Nicht auf sich sitzen lassen wollte Bürgermeister Reinhold Berberich den Vorwurf, er und die Gemeinderäte interessierten sich nicht für die Belange älterer Menschen in Billigheim. Das wurde ihnen nämlich in der Ratssitzung am Dienstagabend von Zuhörerinnen vorgeworfen. Sie forderten Auskunft über planungs- und eigentümerrechtliche Hintergründe das "Elisabethheim" betreffend. Die Eigentümerin Caritas hatte ursprünglich geplant, das Altersheim an den Landkreis zu verkaufen, der dort Flüchtlinge unterbringen wollte. Berberich sicherte eine Aufarbeitung zu und wollte Antworten liefern. Weiter wurde der Zustand schlecht gepflegter Gehwege und Anlagen bemängelt. Angeregt wurde, die Umleitungsstrecke in Sulzbach auf gefährliche Verkehrssituationen zu überprüfen, Schlaglöcher auszubessern und die Kreuzungsbereiche "freizuschneiden".

Wie in Billigheim und Allfeld haben Sulzbacher Grundschüler ab dem kommenden Schuljahr ein Recht auf Nachmittagsbetreuung bis 16.30 Uhr und Mittagessen. Die Kosten für die von verschiedenen Gaststätten frisch zubereiteten Mahlzeiten teilen sich Eltern und Gemeinde hälftig, was die Verwaltung jährlich etwa 9500 Euro kostet. Für das Herrichten eines geeigneten Raumes fallen weitere 5000 Euro an. Auf Anregung von Gemeinderat Markus Scheurig werden Alternativen zum stark frequentierten Aufenthaltsraum in der Halle Sulzbach geprüft. Auch die Kindergartenkinder in Sulzbach (GT-Gruppe) kommen künftig in den Genuss frisch zubereiteter Mahlzeiten, was die Gemeinde mit 5000 Euro unterstützt.

Moderat angehoben werden die Kindergartenbeiträge (zwischen fünf und 20 Euro für das Erstkind pro Monat) für die beiden kommenden Kindergartenjahre. Selbst erhöht blieben sie unter der Empfehlung von Kirchen und kommunalen Spitzenverbänden und deckten lediglich 15 bis 20 Prozent der Kosten. Gut eine Million Euro zahle die Gemeinde Billigheim für die Kinderbetreuung, hielt Hauptamtsleiter Alexander Winter fest.

Geändert wird die Friedhofsatzung. In Allfeld erfolgt bei Baumbestattungen die Kennzeichnung der Grabstätten durch kostenpflichtige Namensschilder (95 Euro), die an der Friedhofsmauer befestigt werden. Nach längerer Diskussion machten die Räte weitere 22 000 Euro für die in der kommenden Woche beginnende Baumaßnahme in der Assulzer Straße (Allfeld) frei. Ein Außentermin hatte kurzfristig ergeben, dass der für den zweiten Bauabschnitt geplante Ringschluss der Wasserleitung bereits jetzt erfolgen kann. Aus Kostengründen wird die Leitung in den Gehweg gelegt. Keine Einwände gab es gegen die Annahme von Spenden über gut 1000 Euro.

Verschnupft reagierten die Räte, als sie vom Gemeindebeitritt zum Trägerverein "Regionalentwicklung Neckar-Odenwald aktiv" Kenntnis nehmen sollten. Das Strukturförderprogramm der Europäischen Union (Leader) ist laut Berberich ein Förderprogramm, das Bürgern gemeinsam mit der Kommune die Möglichkeit gebe, eine Entwicklungsstrategie für die eigene Region mitzugestalten und umzusetzen. Maximal vier Millionen Euro könnten so in den NOK und die teilnehmenden Städte und Gemeinden fließen. Ziele seien u.a. der Erhalt von Kulturlandschaft und zukunftsfähiger Dörfer. Bürgermeister Berberich ist stellvertretendes kommunales Vereinsausschussmitglied. "So eine Vorgehensweise geht gar nicht", wertete Gemeinderat Markus Scheurig den Vereinsbeitritt, der einen Tag nach der letzten Ratssitzung stattgefunden hat. Er hätte mit dem Rat abgestimmt werden müssen, forderte Gemeinderat Harald Fuß stellvertretend für weitere Räte. Dermaßen überrumpelt bzw. nicht frei vom Verdacht, bewusst ausgeschlossen worden zu sein, verweigerten die Räte die Kenntnisnahme und vertagten den Punkt nach wortstarker Diskussion, bis ihnen eine Vereinssatzung vorgelegt wird, wie Gemeinderat Dr. Michael Haertel verlangte.

Zur Kenntnis genommen wurde dafür die Änderung des Flächennutzungsplans für einen Lebensmittelmarkt in Schefflenz. Weiter stellte Berberich die notwendige Aufnahme weiterer Asylbewerber in Aussicht. Das Landratsamt habe um Kooperation gebeten und Flächen im Gewerbegebiet "Rittwiese" ins Gespräch gebracht.

Gute Nachricht zum Schluss: Der Haushalt 2015 ist genehmigt. Billigheim wird jedoch empfohlen, eine sparsame Haushaltsführung beizubehalten, alle Investitionen kritisch zu hinterfragen. Eine aktuelle Information gab es noch zur Langzeitbaustelle in Sulzbach. Dort müssen die Arbeiten bis Ende August verlängert werden.