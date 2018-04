Genealoge Fritz Müßig (l.) mit Walter Kapferer vor der Mosbacher Stadt-Apotheke. Der Sohn des damaligen Inhabers Otto Wilhelm Krauß, Dr. Carl Otto Heinrich Krauß (1877-1947), ist der Großvater von Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Über die spannende Suche nach Schröders Mosbacher Ahnen wird Fritz Müßig am 2. Februar im VHS-Clubraum berichten. Foto: C. Beck

Von Gerhard Layer

Mosbach. Diese Nachricht lässt aufhorchen: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Wurzeln in Mosbach. Mit dieser Überraschung wartete vor wenigen Tagen Fritz Müßig auf, und wenn der Familienforscher aus Haßmersheim so etwas behauptet, dann handelt es sich um eine gesicherte Feststellung. Müßig setzte auf Anfrage von Genealogen aus Magdeburg deren Spurensuche fort und bestätigte, was über Genealogenkreise hinaus bislang kaum bekannt war: Der Großvater mütterlicherseits des 1944 geborenen SPD-Politikers ist der Militärarzt Dr. Carl Otto Heinrich Krauss (1877- 1947), Sohn des damaligen Besitzers der Stadt-Apotheke, Otto Wilhelm Krauß.

Für Fritz Müßig, Leiter des Arbeitskreises Genealogie und Heraldik der VHS Mosbach, waren es vier Wochen harte Arbeit. "Die Magdeburger Kollegen Wolfgang Brandt und Ingo Schulz wollten Schröders Ahnenliste unbedingt noch in ihrer Ende Dezember erschienenen Jahresschrift unterbringen, und die Anfrage erreichte mich erst über Umwege im November". Zunächst nämlich hatten die Magdeburger Genealogen in Hessen nachgefragt (auch dort gibt es ein Mosbach), erfuhren von den hessischen Kollegen aber, dass man hier zwar keine Verbindung zu Schröder finde, jedoch Verbindung zu Fritz Müßig habe, der fündig werden könne. "Da hat sich wieder mal gezeigt, dass wir vorzüglich vernetzt sind", resümiert Müßig diese Auftragsvergabe, die er prompt und mit gewohnter Gründlichkeit annahm - und Ergebnisse lieferte.

So bestätigte er den in der Liste der Magdeburger aufgeführten "Ahn Nr. 6", den nichtehelichen Vater von Gerhard Schröders Mutter (Erika Lauterbach). Deren Ahnenreihe nämlich war für die beiden Autoren im Vorfeld "noch recht dürftig", während die (mitteldeutsche) Linie des im Lipperland aufgewachsenen späteren Bundeskanzlers (1998-2005) einerseits in der Biographie von Gregor Schöllgen ("Gerhard Schröder - Die Biographie") sowie von einem Naumburger Heimatforscher gut belegt ist. Abhilfe brachte dann eben Fritz Müßig und lieferte mit seiner umfangreichen Datenbank eine Fülle von Ergänzungen.

Dabei recherchierte er nicht nur unermüdlich am Computer, parallel versandte er auch Anfragen an Historiker, und da in der Aufstellung von Schröders Urgroßeltern O. W. Krauß als Mosbacher Apotheker angeführt ist, führte ihn der Weg zu dem ihm gut bekannten Walter Kapferer. Der Seniorchef der Stadt-Apotheke zeigte seinem Gast den entsprechenden Auszug aus seiner "Geschichte der Stadtapotheke Mosbach": Demnach erwarb der gebürtige Mosbacher Otto Wilhelm Krauß (1844-1925) die seit 1835/36 am heutigen Standort befindliche Apotheke (zuvor: Haus Verg am Marktplatz, heute Neugebauer) im Jahr 1873. 40 Jahre später verkaufte er die Apotheke, die seit 1921 im Besitz der Familie Kapferer ist.

Als Apothekersohn - Mutter war die aus Gondelsheim stammende Catharina Mössner - kam Carl Otto Heinrich Krauß 1877 in Mosbach zur Welt, wurde Militärarzt, heiratete 1914 in Heidelberg Karoline Glassner, nachdem er 1913 Vater der unehelich in Burgstall (Sachsen-Anhalt) geborenen Gunhild Erika Lauterbach (1913-2012) geworden war.

Details zu deren Mutter Martha Lauterbach mit dem errechneten Geburtsjahr 1891 sind ebenso noch zu ermitteln wie Fragen zum Datenschutz zu klären, schreiben die Autoren am Ende ihrer Einführung zur Ahnenliste des "Probanden" Schröder, der sie denn auch den Untertitel "Ein Forschungsaufruf" gaben.

Besonderen Dank sprechen sie Fritz Müßig für dessen wichtige Mitteilungen zu den Krauß-Ahnen aus, die dazu beitrugen, dass sich nun "ein sozial vielschichtigeres Bild als bei der engeren Herkunftsfamilie" abzeichnet. Die bürgerliche Intelligenz, so meinen Brandt und Schulz, ist dabei "überraschenderweise - gemessen an ihrem damals geringen Anteil an der Gesamtbevölkerung - sogar überrepräsentiert". Hier verweisen sie auf den Bruder des "Schröder-Vorfahrens Nr. 50" (Johann Michael Stern), den Pädagogen Wilhelm Stern (1792-1873).

