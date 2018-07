Von Heiko Schattauer

Mosbach. Dantons Tod, Homo Faber, Agnes oder die Deutsche Liebeslyrik sind nur der Anfang: Ab heute ist für die (angehenden) Abiturienten in der Region Schluss mit lustig - mit der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch biegen sie auf die Zielgerade ihre schulischen Karriere ein. Im Ziel wartet die Hochschulreife. Dem Auftakt mit Deutsch folgen in den kommenden Tagen an den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien im Ländle die finalen Prüfungen in Mathematik, Französisch, Englisch ... bis einschließlich 21. März sind die Schüler in schriftlicher Form gefordert. Nach einer angemessenen Verschnaufpause stehen dann von Ende Mai bis Anfang Juni noch die mündlichen Prüfungen als letzte Hürde für die Abiturienten an.

Rund 51.000 Gymnasiasten müssen ab heute in ganz Baden-Württemberg ihr Wissen unter Beweis stellen, im Regierungsbezirk Karlsruhe sind laut Auskunft der Pressestelle exakt 12.828 Schülerinnen und Schüler am Prüfungsstart. Etliche davon sitzen in den sechs Gymnasien Altkreis Mosbach an den Pulten, beschäftigt mit Georg Büchners "Dantons Tod", Max Frischs "Homo Faber", Peter Stamms "Agnes" oder der "Deutschen Liebeslyrik vom Barock bis zur Gegenwart". 107 junge Damen und Herren streben am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz in Richtung Abitur, 96 Prüflinge stellen sich am Nicolaus-Kistner-Gymnasium den Herausforderungen. Die Hochschulreife ist auch das Ziel der 57 angehenden Abiturienten am Wirtschaftsgymnasium Mosbach, wie auch der 37 Prüflinge am Technischen Gymnasium und der 21 bzw. zwölf am Biotechnologischen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium.

Nachdem man vor zwei Jahren die Doppeljahrgänge unfallfrei durchs Abitur gebracht hat, bereiten die aktuellen Prüfungen und deren Organisation den Verantwortlichen an den Schulen natürlich kaum mehr Probleme. Die Abläufe sind erprobt, Nervosität gibt es folglich eher auf Seiten der Prüflinge. Die werden vor jeder Prüfung noch einmal eingehend belehrt - darüber, was erlaubt ist und was eben so gar nicht geht. So sind Mobiltelefone und Smartphones gänzlich verboten, allein das Mitführen der Geräte ist gleichbedeutend mit dem Ende der Prüfung.

Vor den jeweiligen Prüfungsrunden müssen sich die Teilnehmer zudem fit melden. "Ein Krankheitsfall muss vorher gemeldet werden", sagt Regine Schmock, Schulleiterin des Auguste-Pattberg-Gymnasiums. Wen erst beim Anblick der Aufgaben ein Krankheitsgefühl überkomme, der müsse sich demnach bestmöglich durchbeißen.

Für die Handys der Schüler hat sich Schmock übrigens eine Idee von Schulleiterkollegen aus dem Buchener Raum zunutze gemacht. "Die kommen dieses Jahr das erste Mal einzeln in kleine Tütchen, versehen mit dem Namen des jeweiligen Besitzers". Die vorherige Aufbewahrungslösung in einem großen Karton war der APG-Rektorin auch aufgrund der gestiegenen Zahl der Prüflinge nicht mehr geheuer: "Die Telefone kann man ja irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten". Daher wird nun also sauber eingetütet, sicher ist sicher.

Ganz sicher verschlossen sind - bis unmittelbar vor der jeweils anstehenden Prüfung - auch die entsprechenden Aufgaben, Unterlagen und Lösungshinweise. Seit 10. Februar, so Regine Schmock, lagern die gesammelten Dokumente im Schulsafe. Und für den hat nur die Schulleiterin einen Schlüssel. Ein Bote habe die Pakete mitsamt versiegelten Umschläge vom Regierungspräsidium Karlsruhe zugestellt, in Anwesenheit eines Fachlehrers öffnet Regine Schmock am Prüfungstag die relevanten Umschläge. Nicht nur für die Schüler gibt es beim Abitur eben klare Regeln und Vorgaben.

Punkt 8 Uhr wird bzw. wurde es am heutigen Mittwoch nun also ernst für die Gymnasiasten im Land. Kultusminister Andreas Stoch wünschte via Pressemitteilung den Schülern bereits gestern "nach der jahrelangen Vorbereitung viel Erfolg." Und auch die Schulleiter und Lehrer in der Region drücken ihren Schützlingen für die Prüfungen fest die Daumen. "Man fiebert ja schon immer ein bisschen mit", verrät Regine Schmock. Schließlich sollen möglichst alle der angetretenen Schüler am Ende auch das große Ziel erreichen. Und spätestens am 27. Juni ihr Abi-Zeugnis in den Händen halten.