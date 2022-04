Neudenau ist stolz auf seine Traditionen und seine badischen Wurzeln. 70 Jahre Baden-Württemberg, nirgends zeigt sich das so wie in dem badischen Ort in Württemberg. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Neudenau. Es ist schwer, noch viele Menschen zu finden, die sich noch an die Zeit vor der Gründung von Baden-Württemberg erinnern können. In Neudenau aber manifestiert sich die vor 70 Jahren erfolgte Gründung des "Südweststaats" auf besondere Weise.

Das Städtchen am Rande des Heilbronner Lands hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. 1251 wurde der Ort erstmals als Nidenowe bezeugt. Danach wechselten die Besitzer der Stadt, zuerst gehörte sie den Herren von Weinsberg, dann gehörte sie Konrad von Hohenriet, von dem die Stadt an Burkhard Sturmfeder ging. 1335 erwarb der Mainzer Erzbischof Balduin Rechte in Neudenau. Als Bischof Gerlach diese Rechte wenige Jahre später einforderte, kam es zu einem Streit mit Burkhard Sturmfeder. Erst mit dessen Tod 1364 konnte er geschlichtet werden: Neudenau fiel mit allem Zubehör an Kurmainz, wo die Stadt bis 1802 verblieb. Im Jahre 1803 kam Neudenau in den Besitz der Grafen von Leiningen-Heidesheim und wurde schließlich 1806 badisch. Dort gehörte es zum Amt Mosbach, aus dem der Landkreis Mosbach hervorging. Und so definieren sich die (älteren) Neudenauer auch heute noch: als Badener – obwohl sie zum Kreis Heilbronn gehören.

Elisabeth Straßer hat sowohl die Gründung Baden-Württembergs als auch den Wechsel der Stadt vom Landkreis Mosbach nach Heilbronn – also von Baden nach Württemberg – miterlebt. Beim ersten dieser Ereignisse war sie ein junges Mädchen, geboren 1944. "Vom Zusammenschluss zu Baden-Württemberg weiß ich eigentlich nichts mehr", sagt sie. Der Name "Straßer" ist in Neudenau stark mit Heimatforschung und dem Museum verbunden. Seit vielen Jahren hatten Elisabeth und vor allem ihr inzwischen verstorbener Mann Wilfried Straßer das Museum ehrenamtlich gestemmt, Heimatblätter herausgegeben, geforscht. "Mein Mann könnte wahrscheinlich mehr dazu sagen", meint Elisabeth Straßer.

Wozu sie aber viel sagen kann, ist der Wechsel zum Landkreis Heilbronn 1973. "Die wichtigsten Gründe waren wohl die Arbeitsplätze und die Verkehrsanbindung", sagt Straßer. Man spürt aber auch die Heimatforscherin in ihr: Informationen zu dem Wechsel hat sie sich im Vorfeld bei einem Zeitzeugen besorgt, Trudbert Keim. "Er besuchte die Winterschule in Mosbach. Er musste um 5.30 Uhr mit dem Bus fahren, war dadurch schon um 6.30 Uhr in Mosbach – ohne die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, bevor die Schule losging." Die schlechte Busverbindung nach Mosbach veranlasste auch Elisabeth Straßer, die weiterführende Schule in Heilbronn (und nicht in Mosbach) zu besuchen.

Der Anschluss an den Kreis Heilbronn sei für viele Neudenauer keine Liebesheirat gewesen. "Man sieht ein, dass man zu Heilbronn gehören muss, aber innerlich bleibt man Baden verbunden", fasst es Elisabeth Straßer zusammen.

Und nicht nur innerlich: Viele Vereine und Institutionen blieben auch nach dem Anschluss an Heilbronn in den badischen Dachverbänden, die katholische Kirchengemeinde verblieb beim Bistum Freiburg, auch die Raiffeisenbank blieb bis zur Fusion der übergeordneten Verbände badisch. "Die positiven Gefühle für die badische und Mosbacher Zeit bleiben vorhanden", ist Straßer überzeugt. Bei Festlichkeiten werde das "Badner Lied" gesungen, das älteste Gasthaus im Ort trägt stolz eine Plakette: "Historische Gasthäuser in Baden", und der dort probende Gesangverein den Namen "Badenia".

"Die Realität hat uns eingeholt", meint Michael Fähndrich, Vorstandsmitglied des Neudenauer Heimatvereins. Er fühlt sich als Baden-Württemberger, als (Ur-)Neudenauer. Exklusiv als Badener oder Schwabe? "Das nicht." In den vergangenen Jahren war Fähndrich Dauergast im Hoffenheimer Stadion, sang das Badner Lied mit. Er drückt aber auch dem VfB Stuttgart die Daumen, hofft, dass der Verein nicht absteigt.

Fähndrich erinnert auch an Diskussionen, die der Gemeinderat in Roigheim vor einiger Zeit führte, dort erwog man den Wechsel der Gemeinde von Heilbronn in den Neckar-Odenwald-Kreis. "Krexit" nannte das auch die Rhein-Neckar-Zeitung. "Man sieht, das Gefühl, ein bisschen abgehängt, an den Rand gedrängt zu werden, das ist nicht nur hier so. Aber man darf das nicht überbewerten", meint Fähndrich. Eine Aussage, die Elisabeth Straßer nicht unkommentiert stehen lassen möchte. "Im Kreis Mosbach waren wir wer", meint sie und kramt dafür auch einen Beleg heraus. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1956, Landrat Ditton schrieb damals zum Stadtjubiläum Neudenau: "Ein Kleinod unter den Gemeinden des Landkreises Mosbach."

Worin sie sich einig sind: Neudenau hat einiges zu bieten. Nach der Corona-Pause will nun auch der Heimatverein wieder Veranstaltungen anbieten, Neubürgerempfang und auch Ausstellungen sind geplant. Was den Verein beschäftigen wird, ist die Schlosssanierung – und damit verbunden eine Neuausrichtung des Museums. "Ich behaupte, da muss Unterstützung her", sagt Fähndrich. Die Wirklichkeit hat Neudenau eingeholt, der Blick geht nach vorne. 70 Jahre Baden-Württemberg – das ist Geschichte.