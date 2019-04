Von Ursula Brinkmann

Binau. "Viele, viele hundert Lenze liegt dein Arm um diese Au", wird ein kleiner Ort besungen, der in diesem Jahr ein umso stattlicheres Jubiläum feiert. Binaus Ersterwähnung 769 liegt also mehr als ein Dutzend "hundert Lenze" zurück. Der im Binau-Lied so poetisch beschriebene Neckar macht hier seine am stärksten ausgeprägte Schleife.

Die Endung des Ortsnamens ist allerdings weit jüngeren Datums als die Erwähnung vor 1250 Jahren, als im Lorscher Codex "Benenheim" verzeichnet wurde, was dadurch entstand, dass "au" und "heim" in der Sprechweise des Volkes zu einem "a" wurde. Die Endung auf "-au" setzte sich erst ab dem 18. Jahrhundert durch. Die erste Silbe "Bin" ist ebenfalls zweideutig, kann Biene meinen, aber auch eine "Binne" genannte Fischfalle; beides findet sich heute im Wappen der Gemeinde wieder. Der Fischfang allerdings wurde in Binau wohl weitaus lebhafter betrieben als die Imkerei.

Dass der flache Gleithang in der Flussschlinge bereits vor 769 n. Chr. besiedelt war, ist wahrscheinlich, geben doch zwei Grabhügel im Binauer Forst ein Zeugnis von einer menschlichen Beanspruchung in der späten Bronzezeit ab (etwa 1000 v. Chr.). 1958 fand man außerdem Gefäße und Urnen aus der jüngeren Bronzezeit. Aus der Römerzeit sind Mauerreste und Münzen gefunden worden. Auch die Alemannen und die Franken hinterließen ihre Spuren.

Mehr Licht ins Dunkel der Geschichte aber kommt mit dem Schenkungseifer, mit dem sich Bewohner eines Ortes beim Kloster Lorsch das Heil ihrer Seelen sichern wollten. Sechsmal ist Binau im Kodex verzeichnet. Ein gewisser Burgolf und seine Gemahlin schenkten dem Kloster aus verschiedenen Dörfern Besitzungen und "…im Dorfe Binau 1 Hof mit Hube und allem, was dazugehört, ebenso neun Leibeigene" Leibeigene - vor dem 30-jährigen Krieg einst freie Bauern - waren die "lieben Untertanen" der jeweiligen Ortsherrschaft (in Binau bis 1770), und diese wechselte im Lauf der Jahrhunderte mehrfach.

Heute sichtbare Zeichen sind die Burgruine Dauchstein zwischen Binau alt und Binau neu sowie das Schloss im Ortskern. Um 1150 als staufische Zollburg oberhalb des Neckars erbaut, durften die Dauchsteiner Herren Zölle auf vorbeifahrende Schiffe erheben. Nach Kuno von Tahenstein (Dauchstein) als erstem (beurkundeten) Herren erlebte die Burg in den folgenden Jahrhunderten wechselnde Besitztums- und Herrscherverhältnisse. In jene Zeit (14. Jahrhundert) fällt auch der Bau der Kirche im Dorf.

Der letzte Eigentümer der Burg war Mitte des 15. Jahrhunderts Rüd von Bödigheim, der aber nie einzog, sondern sich von 1742 bis 1744 ein "Edelmannshaus", das Schloss im Dorf, erbauen ließ. Hier folgte auf verschiedene adelige Schlossherren und -damen 1897 - wobei Binau mehrfach weiterverpfändet wurde - ein bürgerlicher Herr, der Fabrikant Hofrat Dr. Heinrich Propfe. Er renovierte nicht nur das Haus, sondern wollte gleich den ganzen Ort umkrempeln. Binau sollte Industriestandort werden, was mit der Herstellung von Sprengstoff und Wasserglas sowie der Holzverkohlung geschehen sollte, aber nur in Letzterem Realität wurde. 1903 entstanden eine Brauerei sowie ein Schlachthaus für die Schweinezucht.

Propfes Pläne, wie die seiner Nachfahren, wurden von den Weltkriegen durchkreuzt; sie brachten auch Binau viel Not und Verlust an Menschen und Gütern. Im Zweiten Weltkrieg war das Schloss 1944 Sitz der SS-Kommandantur der Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof. Nach 1945 wurde das barocke Gebäude kurzzeitig als Hotelpension genutzt, seit 1963 ist hier eine private Pflegeeinrichtung.

Binaus Geschichte ist auch eine Geschichte der Juden. Sie geht bis Anfang des 18. Jahrhunderts zurück und erlebte im 19. Jahrhundert nach der reichsweiten "Judenemanzipation" mit Synagoge, Religionsschule, rituellem Bad und Friedhof eine ungewöhnliche Blüte. Rund ein Drittel der Binauer Bevölkerung war um 1830 jüdischen Glaubens. 1938 ergab eine Aufstellung noch knapp über 40 Bürger "mosaischen Glaubens", die bis auf sieben alle wegziehen oder auswandern konnten. Diese letzten sieben jüdischen Einwohner wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs in Südfrankreich deportiert.

Nach dem Krieg verdreifachte sich die Bevölkerungszahl, und das "Wirtschaftswunder" zeigte auch in Binau seine Wirkung. Öffentliche Einrichtungen und Gebäude wurden umgebaut, verbessert oder neu erstellt. Es wurden neue Wohn- und Industriegelände erschlossen, wie beispielsweise (1969) die Siedlung. Die Bevölkerungsentwicklung steht auch im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks in Obrigheim. In Binau Siedlung lebt heute etwa die Hälfte der derzeit 1413 Einwohner. Damit ist Binau die zweitkleinste Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis - aber selbstständig!

Info: Die Feierlichkeiten zum Binauer Gemeindejubiläum beginnen am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, mit einem Festakt in der Sport- und Festhalle.