Am Samstagnachmittag löste der Anruf eines Mannes in einem Heilbronner Wohngebiet einen großen Polizeieinsatz aus. Foto: 7Aktuell

Untergruppenbach. (pol/lyd) Ein 54-Jähriger verursachte am frühen Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Unterheinriet, teilt die Polizei mit.

Nachdem der Mann bei einem Anruf bei der Rettungsleitstelle in Heilbronn angedroht hatte, Suizid begehen zu wollen und dabei eventuell auch eine Schusswaffe verwenden werde, wurden vom Polizeipräsidium Heilbronn zahlreiche Kräfte an den Einsatzort entsandt und auch das Spezialeinsatzkommando angefordert. Zusätzlich waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr am Einsatzort präsent.

Nachdem es der Polizei nicht gelang, mit dem 54-Jährigen in Kontakt zu treten, drang das Kommando in seine Wohnung ein und nahm ihn fest.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Eine Schusswaffe wurde bei der Durchsuchung der Wohnung nicht aufgefunden. Der 54-Jährige wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus eingeliefert.