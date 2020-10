Mosbach. (pol/kaf) Dreiste Unfallflucht: Ein Mercedes-Fahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der L527 zwischen Mosbach und Billigheim-Sulzbach bei einem Unfall einen Sachschaden von 2.500 Euro verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte von Mosbach kommend in Richtung Billigheim-Sulzbach unterwegs, als er kurz nach dem Krankenhaus Mosbach in einer scharfen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er einen Pfosten und prallte anschließend in die Leitplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher entfernte die Kennzeichen von seinem Wagen und flüchtete vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261-8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.