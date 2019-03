Mosbach. (pol/van) Gleich zweimal wurden am Mittwoch Zigarettenautomaten in Mosbach gesprengt. Wie die Polizei berichtet, hatten es die Unbekannten auf die Automaten im Neckarelzer Hohlweg gegen 1.45 Uhr und an einem Baumarkt in der Heilbronner Straße gegen 6.30 Uhr abgesehen. Wie sie gesprengt wurden, ist nach Angaben der Beamten noch nicht bekannt, lediglich dass dabei einzelne Metallteile bis zu 15 Meter weit wegkatapultiert wurden. Wie groß der Sach- und Diebstahlschaden ist, ist noch unbekannt.

Auch in Neudenau-Herbolzheim (Kreis Heilbronn) haben Unbekannte gegen 7 Uhr zugeschlagen.

Wer Hinweise geben kann, wird darum gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mosbach, Telefon 06261/8090, in Verbindung zu setzen.