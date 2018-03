Mosbach. (pol/van) Hat er vor oder nach dem Unfall Alkohol getrunken? Das soll nun das Ergebnis zweier Blutproben ergeben. Wie die Polizei berichtet, war der 43-jährige Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Pfalzgraf-Otto-Straße mit seinem Audi von Neckarelz kommend in Richtung Mosbach unterwegs gewesen.

Unterhalb der Hardbergschule fuhr er gegen einen geparkten Ford Fiesta. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Beamten. Da eine Zeugin den Unfall beobachtete, gelang es Beamten des Polizeireviers Mosbach kurze Zeit später den Audi-Fahrer ausfindig zu machen.

Dieser hatte sein Fahrzeug bereits abgestellt. Ein Alkoholvortest bei dem Mann, der die Beteiligung an dem Unfall einräumte, ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Da er jedoch angab, den Alkohol erst nach dem Unfall konsumiert zu haben, mussten bei ihm statt einer zwei Blutproben entnommen werden. Hierdurch kann eine Berechnung erfolgen, die genaue Aussagen darüber zulässt, ob die Angaben des Mannes stimmen oder nicht.

Wie die Polizei mitteilt, sei aber wahrscheinlich, dass der Autofahrer während des Unfalls, durch den ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstand, bereits alkoholisiert war. Aus diesem Grund musste er seinen Führerschein gleich bei den Beamten abgeben. Sollte die Blutprobenanalyse das Vortestergebnis in dieser Höhe bestätigen, drohen dem 43-Jährigen eine Strafanzeige sowie der Entzug des Führerscheins.