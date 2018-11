Mosbach. (RNZ) Ein Mann warf am Samstag gegen 15.15 Uhr einen großen Stein auf einen VW Touran, der in Mosbach in der Straße "Am Masseldorn" geparkt war. Anschließend lief er mit einem Holzscheit in der Hand weiter, bis er kurz darauf von dem Besitzer des VW und einem weiteren Zeugen angesprochen wurde. Der Mann beleidigte beide und drohte ihnen, dass sie sich nicht nähern sollten. Dann warf er den Holzscheit in Richtung eines vorbeifahrenden Audis, den er jedoch verfehlte.

Schließlich wurde der Mann von den eintreffenden Polizeibeamten angesprochen. Diese beleidigte er ebenfalls und bedrohte sie mit einem circa 90 Zentimeter langen Holzprügel. Den Beamten war es erst nach Einsatz von Pfefferspray möglich, den 51-Jährigen festzunehmen. Da der Verdacht bestand, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er im Krankenhaus von einem Arzt untersucht werden. Der Mann wurde daraufhin von einem Rettungswagen in Begleitung der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Bei der Festnahme erlitt der Mann eine leichte Verletzung am Daumen. Sonst wurde niemand verletzt.