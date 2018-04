Zwei Kühe in Gmund am Tegernsee. Symbolfoto: Marc Müller/Illustration/dpa

Mosbach. (pol/rl) Von der Weide geflohen sind acht Rinder im Bereich der Nüstenbacher Straße am Mittwochvormittag. Laut Polizeibericht waren die Tiere auf eine Weide gelassen worden, um sie dort an den Zaun zu gewöhnen. Dabei konnten die acht Rinder fliehen. Die Eigentümer konnten die Tiere bis auf eines wieder einfangen. Am Nachtmittag war zwar bekannt, wo das fehlende Tier steht, jedoch konnte es noch nicht gefangen werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand oder besteht nicht, teilte die Polizei mit.