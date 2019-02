Limbach. (pol/rl) Zwei Altmetalldiebe erwischte die Polizei in Heidersbach am heutigen Dienstagmorgen. Das meldete die Polizei. Die beiden 27 und 43 Jahre alte Polen wurden dabei beobachtet, wie sie Metallteile aus einem Altmetallcontainer klauten und in einen weißen Transporter mit polnischen Kennzeichen luden. Danach fuhren davon.

Nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, fahndeten drei Streifen des Reviers Mosbach nach den Tätern. Kurz darauf entdeckten die Beamten den Transporter in Dallau und fanden die gestohlenen Metall- und Fahrzeugteile im Wagen.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, der Transporter samt Diebesgut beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen haben keinen Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.