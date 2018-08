Limbach. (pol/mare) Schwere Verletzungen zog sich ein BMW-Fahrer am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Limbach und Scheringen zu. Das berichtet die Polizei.

Der Mann geriet in einer Linkskurve kurz vor Scheringen aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte mit voller Wucht frontal gegen einen Baum, der rechts neben der Straße steht. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Dort wurde dann auch gleich eine Blutprobe entnommen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Autofahrer nämlich ein Alkoholwert von rund einer Promille festgestellt werden.

Die Landstraße war während der Unfallaufnahme und für die Bergung des BMWs längere Zeit gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Auf den Unfallverursacher kommen nun eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot zu.