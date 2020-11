Mosbach/Aglasterhausen/Schwarzach. (pol/lyd) Am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht klingelte bei 21 Menschen im Kreis Mosbach das Telefon. Wie die Polizei mitteilt, waren am anderen Ende der Leitung sogenannte Falsche Polizisten.

Die Angerufenen verhielten sich richtig: Sie schenkten der Geschichte der unbekannten Anrufer keinen Glauben, legten auf und verständigten über Notruf (110) die echte Polizei.

Derartige Betrugsversuche laufen immer ähnlich ab: Die Anrufer erzählen den Angerufenen, meist ältere Mitbürger, eine Geschichte über Einbrüche in der Nähe und jagen ihnen dadurch Angst und Schrecken ein. Im nächsten Schritt versuchen sie, Informationen über die finanziellen Verhältnisse ihrer Opfer auszuhorchen. Fallen Menschen auf diese Masche herein, folgt oftmals ein unliebsamer Besuch einer weiteren angeblichen Polizeibeamten. Kommt es dann zur Aushändigung von Wertsachen oder Geld an die Straftäter, sehen die Geschädigten es meist nie wieder.

Die Häufung der Anrufe am Mittwoch zeigt, dass die Zahl derartiger Betrugsversuche nicht nachlässt. Aus diesem Grund raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: