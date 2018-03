Katzental. (pol) Folgenreich war das Überholmanöver eines 28-Jährigen am Dienstag auf der Landstraße am Ortsausgang von Katzental in Richtung Schefflenz. Der Mann war mit seinem Opel in Richtung Schefflenz unterwegs und überholte im Bereich des Ortsausgangs ein Müllfahrzeug. Dabei hatte er offenbar einen 69-Jährigen übersehen, der mit seinem Dacia aus der Schillerstraße auf die Landstraße in Richtung Ortsmitte Katzental gefahren war. Zunächst kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos, wobei der Dacia-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Opel geriet durch den Aufprall ins Schlingern, prallte gegen den Mülllaster und kam erst nach etlichen Metern im Schleudern auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Am Lastwagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro, an den beiden am Unfall beteiligten Autos jeweils in Höhe von rund 10 000 Euro.