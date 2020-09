Gundelsheim-Obergriesheim. (jubu) Eine Katze ist am Samstagabend aus einem Güllebehälter gerettet worden. Spaziergänger hatten gegen 18 Uhr die Rettungsleitstelle Heilbronn über die in Not geratene Katze informiert.

Das Tier saß auf der festen Ebene eines Güllebehälters auf einem Feld bei Obergriesheim und konnte alleine nicht mehr aus dem rund drei Meter hohen Turm flüchten. Zuvor war sie möglicherweise von einem angrenzenden Baum in den Behälter gefallen.

Die Tierrettung Unterland konnte die Katze mit Unterstützung der Feuerwehr-Drehleiter aus Bad Friedrichshall rasch retten. Nach der Versorgung wurde sie in eine Tierklinik transportiert. Da die genauen Hintergründe noch ungeklärt sind, kam das Polizeirevier Gundelsheim vor Ort.