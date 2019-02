Mosbach. (pol/sdm) Bei einem misslungenen Wendeversuch kam es am Mosbacher Kreuz zu einem schweren Unfall am Sonntagmorgen. Die Polizei berichtet, dass eine 23-jährige Audi-Fahrerin gegen 0.30 Uhr von Mosbach aus kommend in Richtung Mosbacher Kreuz unterwegs war und nach Heilbronn weiterfahren wollte. Da sie jedoch zu früh auf die Bundesstraße B37 in Richtung Heidelberg abbog, versuchte sie, im Bereich des Beschleunigungsstreifen auf die B37 nach links abzubiegen.

Dabei stieß sie gegen den Mercedes einer 34-Jährigen, welche vorschriftsmäßig auf der B37 in Richtung Heidelberg fuhr. Durch den Aufprall riss der linke Hinterreifen des Mercedes ab und der Wagen wurde in die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert.

Der Audi blieb stark beschädigt quer auf der Fahrbahn stehen. Die Beifahrerin des Audis wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ebenfalls leichte Verletzungen zogen sich die Insassen des Mercedes zu.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Autos und der Leitplanke beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro.